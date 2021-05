Marcel Mališ naživo maľuje v SNG: Fascinuje ma socialistický realizmus, je ako dnešná reklama

V galérii vzniká replika propagandistického diela.

4. máj 2021 o 16:12 Jana Alexová

V átriu Esterházyho paláca Slovenskej národnej galérie je natiahnutý obrovský reklamný baner. Slúži ako maliarske plátno.

Výtvarník MARCEL MALIŠ naň pred zrakmi návštevníkov maľuje autorskú repliku obrovského propagandistického diela Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu generalissimovi Stalinovi, ktorú pomenoval ako VďakyZdanie československého ľudu.

Živá maliarska akcia je experimentom, súčasťou Akcie ZET, ktorá má byť v SNG akousi umenovednou výpravou. Otvára ňou témy ako vzťah propagandy a umenia, hoax, kult osobnosti či vzťah originálu a kópie.

Marcel Mališ v rozhovore pre SME prezradil podrobnosti o celom procese tvorby obrovského obrazu, o tom, v čom to preňho predstavuje výzvu aj prečo z obrazu zmizne Stalin.

Aký je príbeh pôvodného obrazu - Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu generalissimovi Stalinovi?

Niektoré, hlavne ústne zdroje tvrdia, že iniciátorom nápadu vytvoriť pre Stalina nadrozmerný, ďakovný obraz, ktorý mu mal byť odovzdaný v deň jeho výročia, bol zať Klementa Gottwalda.

Objednávku zadali maliarom Čumpelíkovi, Schořovi a Čermákovej, čo bola v tom čase veľmi známa trojica socialistických realistov. Na obraze pracovali dva roky, následne ho verejne odprezentovali a obraz vraj zožal veľký úspech.

Lenže zopár mesiacov po dokončení, Stalin zomiera, nálada v spoločnosti sa mení, pôvodný úspech sa mení na kritiku a dielo sa stráca. Obraz zmizol a nikto nevie, kde je.

Marcel Mališ vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Daniela Fischera.

Od roku 2020 vyučuje na Trnavskej univerzite.

Má za sebou niekoľko desiatok samostatných či skupinových výstav doma i v zahraničí ako napr. v Slovenskej národnej galérii (2009), v Neue Gesselschaft fur Bildende Kunst v Berlíne (2011) či v rakúskom ESSL Museum (2013).

Pracoval vo WUK – Kunsthalle Exnergasse vo Viedni, spolupracoval s umeleckou platformou Tranzit.sk a pôsobil aj v Kunsthalle Bratislava.

Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne maľbe, sporadicky fotografii a objektom. Jeho diela boli publikované v časopisoch Vlna, Profil, Flash art a sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislavy, Meullensteen Art Collection a v ďalších súkromných zbierkach.

Je trojnásobným finalistom ceny VÚB Maľba roka (2009, 2010, 2011) finalistom ceny Henkel Art Award (2010) a laureátom ESSL Art Award CEE z roku 2013.

V čom sa maľovanie repliky tohto obrazu prelína s vašou umeleckou tvorbou?

Prelína sa s mojou autorskou sériou Metanoia, ktorá je založená na vlastných interpretáciách privlastnených socialisticko-realistických prác. Takou bola napríklad séria s Paris Hilton. Zobral som jej fotografie a tie som interpretoval v soc-realistickom jazyku .

Na bratislavskej Hlavnej stanici je zase obrovská freska od Gajdoša, ktorá má asi 20 x 6 metrov, z tej som si zase zobral niektoré výseky a interpretoval som ich pomerne vulgárnym spôsobom. Hrozne ma to baví, socialistický realizmus ma fascinuje.

Čím?

Hlavne formou, sorela je veľmi priamočiara. Tie výpovede nie sú prekódované. Človek príde a každý obraz pochopí za tri sekundy.

Nepotrebuje k tomu študovať celý vývoj dejín umenia, filozofiu, aby pochopil obsah diela. Na tom istom princípe funguje aj súčasná reklama. Človek ju vidí a okamžite vie, o čo tam ide. Vybavené.

Ale pri hlbšom pohľade ma zaujímala otázka, ako dokážu ideológie pôsobiť na spoločnosť cez umenie. Cez túto otázku som sa dostal ku socreálu.

Vôbec sa nepokúšali niečo do toho skryť? Symboly, ktoré by nenápadne naznačili, čo si myslia o tom, čo maľujú.

Možno áno, ale ja som zatiaľ nič také neodhalil. Ak by aj áno, tak sú to pravdepodobne autorské symboliky, prípadne mytológie, na ktoré by sme bez autora nikdy v živote neprišli, pokiaľ by nám ich neobjasnil.

V prípade Vďakyvzdania tam nie je nič také, čo by potencionálne podrývalo "čistotu“ ideologického zámeru obrazu.

Ale napríklad, pôvodní autori diela sa tam tiež namaľovali. Inak, vľavo dole si môžete všimnúť malého chlapca s modelom vlaku.

Jan Čumpelík mal vraj veľmi dobré vzťahy s riaditeľom železníc, alebo s výrobcom vlakov a do obrazu vložil spomínaný model. Niečo ako skrytá reklama v súčasnosti.

A čo Stalin? Toho vraj maľovať nebudete.