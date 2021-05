Stál pri zrode slovenskej punkovej scény, zomrel Braňo Alex

Legendárny hudobník zakladal kapely Zóna A a Slobodná Európa.

7. máj 2021 o 11:34 TASR

BRATISLAVA. Vo veku 55 rokov zomrel slovenský hudobník, skladateľ a textár Braňo Alex. Úmrtie basgitaristu, "priateľa a celoživotného 'súpútnika'" oznámila na sociálnej sieti legendárna punková kapela Slobodná Európa.

Najznámejší slovenský punkrocker spomedzi hudobníkov, jeden z nestorov vôbec celej česko-slovenskej punkovej scény Braňo Alex kedysi spoluzakladal dnes už legendárne kapely Zóna A (v roku 1984) a neskôr Slobodná Európa (v roku 1989).

Zo zdravotných dôvodov zavesil basgitaru na klinec v marci 2012, keď pre problémy so šľachami v rukách nebol už ďalej schopný hrať v Slobodnej Európe.

Na pódiá sa mu podarilo vrátiť ako spevákovi v roku 2016 so svojím programom This is punkrock from Transylvania. To bol zároveň aj názov jeho sólového albumu, ktorý vydal ešte v roku 1999.