20. jún 2005 o 8:30

Foo Fighters: In Your Honor

RCA/Sony BMG 2005

Je to neuveriteľné, ale dnes sa mladí ľudia pýtajú lídra Foo Fighters Dava Grohla, v ktorej kapele hral predtým. Niekdajší bubeník legendárnej skupiny Nirvana prichádza so svojím najambicióznejším albumom In Your Honor, ktorý je koncipovaný ako dvojalbum. Prvý disk zaznamenáva kapelu, ako ju poznáme - energický pop-punk s Grohlovým výraznými vokálmi, zdvojenými gitarami a našliapanými bubnami. Druhý disk je prekvapivo komorný s akustickými gitarami, klavírom a mandolínou, dávajúci kapele dospelý rozmer. Pozor! Na nahrávke hosťuje aj John Paul Jones z Grohlovej obľúbenej kapely Led Zeppelin.

Mari Boine: Gula Gula

Universal music

"Počúvajte hlasy pramatiek," vyzýva poslucháčov svojho nového albumu v titulnej skladbe škandinávska spevácka diva Mari Boine. Presnejšie povedané staronového albumu, pretože prvých osem skladieb vyšlo v rovnakej podobe ešte v roku 1989, pod krídlami vydavateľstva Real World a jeho majiteľa Petera Gabriela. Šamansky uhrančivá akustická hudba spievaná v archaickom jazyku Sámiov vychádza viac z tradičnej laponskej kultúry než Boinine neskoršie džezové výlety so saxofonistom Janom Garbarekom. Jej nadčasovosť potvrdzujú bonusové skladby: dve plynule nadviažu na predošlé minúty albumu a posledná je downtempovým mixom titulnej skladby Gula Gula.

Richter 858: Music by Bill Frisell

Songlines/Hevhetia

Hoci sa jeden z najosobitejších gitaristov poslednej dekády Bill Frisell v poslednom čase vyfarboval ako zasnený lyrik "beznádejne" zamilovaný do country, je ho ešte predčasné odpisovať. Jasne to dokazuje aj jeden z jeho najnovších projektov. Na jeho počiatku bolo osem abstraktných obrazov nemeckého výtvarníka Gerharda Richtera z kolekcie Múzea moderného umenia v San Franciscu. Z nich sa stali grafické partitúry, predloha pre hudbu Frisella a jeho troch hostí, huslistky Jenny Scheinmanovej, hráča na violu Eyvinda Kanga a violončelistu Hanka Robertsa. Zvuk svojrázneho kvarteta ešte umocnil jeho vedúci zapriahnutím elektroniky, a tak vznikol zaujímavý album na pomedzí súčasného výtvarného umenia a novodobej klasickej hudby. Detaily o celom projekte nájdete vysvetlené v hrubom booklete spolu s reprodukciami obrazov a CD obsahuje aj bonusovú multimediálnu stopu. (peb, her)