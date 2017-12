Roda Stewarta nakoniec v Budapešti vypískali

BUDAPEŠŤ - O budapeštiansky koncert 60-ročného speváka Roda Stewarta bol menší záujem, ako sa očakávalo. V piatok večer sa Kisstadion nenaplnil, koncert sa skončil piskotom Stewartových fanúšikov.

20. jún 2005 o 7:30

Rod pricestoval do Budapešti tak, ako keby sa mu tam vôbec nechcelo vystúpiť - meškalo jeho lietadlo, a koncert sa začal bez akéhokoľvek "Hello Budapest", píše maďarský bulvárny denník Színes Bulvár Lap.

Napriek tomu bola v úvode produkcie celkom dobrá atmosféra, zabávali sa rovnako mladší aj starší. Oduševnenie sa skončilo, keď svetová hviezda vyhlásila štvrťhodinovú pauzu. Po nútenej prestávke však Stewart už neprišiel na pódium, bez vysvetlenia spustili oponu a koncert sa skončil.

Publikum nadarmo tlieskalo a čakalo späť speváka, ten sa však neukázal. Naštvaní fanúšikovia začali pískať, potom s pokazenou náladou opustili Kisstadion. Budapeštiansky koncert bol súčasťou svetového turné From Maggie May to the Great American Songbook, ktoré sa začalo v roku 2004.