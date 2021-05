Novinky na Netflixe a HBO: Hviezdne obsadený triler s Amy Adams natočili podľa bestselleru

Pozrite si prehľad noviniek.

10. máj 2021 o 12:20 Anna Krištofčová

Amy Adams vo filme The Woman in the Window. (Zdroj: Netflix)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

Článok pokračuje pod video reklamou

UTOROK (11. 5. 2021)

Money Explained

Netflix uvedie dokusériu Money Explained, v ktorej sa pozerá na študentské pôžičky, kasína, kreditné karty aj peňažných podvodníkov.

https://www.youtube.com/embed/lJHu-KCY9Fc

STREDA (12. 5. 2021)

Dance of the Forty One

Netflix uvedie romantickú drámu Dance of the Forty One podľa skutočných udalostí, v ktorej si homosexuálny člen parlamentu zoberie za manželku dcéru mexického prezidenta. Naďalej však navštevuje tajný “gej klub”, kým sa jeho tajomstvo neprevalí.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/LEHpiFZlGcA

Oxygen

Netflix uvedie sci-fi triler Oxygen, v ktorom sa žena prebudí v kryogénnej jednotke a musí si spomenúť na svoj doterajší život, kým jej nevyprší kyslík a zomrie.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/8IqXgZd-P98

ŠTVRTOK (13. 5. 2021)

Holy Father

HBO Go uvedie rumunský autentický dokument Holy Father o budúcich rodičoch, ktorí nemali dobré rodičovské vzory. Paula je z nefunkčnej rodiny a Andreja otec opustil ako šesťročného, preto sa Andrej vydá do kláštora, v ktorom žije jeho otec, aby našiel odpoveď, ako sa stať dobrým otcom.

https://player.vimeo.com/video/440682924?title=0&byline=0&portrait=0

PIATOK (14. 5. 2021)

Halston

Netflix uvedie limitovanú sériu Halston o americkom módnom návrhárovi, ktorý získal slávu v 70-tych rokoch a život sa mu vymkol spod kontroly.

https://www.youtube.com/embed/yCgdWHwEnrg

I Am All Girls

Netflix uvedie mysteriózny triler I Am All Girls, v ktorom detektívka rieši prípad miznutia neplnoletých dievčat a ich predávanie na prostitúciu alebo orgány.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/zMPS9JO0p6w

The Underground Railroad

Prime Video uvedie historickú drámu The Underground Railroad, podľa knižnej predlohy od Colsona Whiteheada, o skrytých trasách, podzemných uličkách, tuneloch a bezpečných domoch, ktoré pomáhali Afro-američanom utiecť za slobodou počas 19. storočia. Zotročená černoška Cora sa chce vydať na cestu za slobodou podzemným vlakom spolu s nováčikom Ceasarom.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/_Pq5Usc_JDA

The Woman in the Window

Netflix uvedie mysteriózny triler The Woman in the Window o psychologičke, ktorá trpí agorafóbiou (strach z otvorených priestranstiev), preto nevychádza z domu. No je presvedčená, že cez okno svojho bytu videla vraždu svojej susedy. Hrajú Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman alebo Anthony Mackie.

Autor pôvodného románu Dan Mallory píše pod pseudonymom A. J. Finn. Román The Woman in the Window sa krátko po vydaní dostal na zoznam bestsellerov. Magazín New Yorker spracoval profil autora v roku 2019.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/v_0GJg_Jnlo

NEDEĽA (16. 5. 2021)

Alone With Her Dreams

HBO Go uvedie taliansku drámu Alone With Her Dreams zo 60. rokov, v ktorej Lucia žije so svojou babičkou na sicílskom pobreží, pretože jej rodičia emigrovali do Francúzska za prácou. Film sa zaoberá odlúčením od rodiny, emigráciou, generačným konfliktom a násilím na ženách.

https://www.youtube.com/embed/5_wdKmNNin8

Relic

HBO Go uvedie hororovú drámu Relic, v ktorej postaršia Edna záhadne zmizne, no kým ju jej dcéra s vnučkou hľadajú, rovnako záhadne sa objaví. Jej chovanie je stále čudnejšie a nepredvídateľnejšie, obe majú pocit, že Ednu začala ovládať temná sila. Režíruje Natalie Erika James.