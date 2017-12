Voskový duplikát Céline Dionovej obohatí expozíciu Grevinovho múzea v Paríži

Paríž 20. júna (TASR) - Expozíciu voskových celebrít v parížskom Grevinovom múzeu obohatí v januári 2006 postava kanadskej speváčky Céline Dionovej.

20. jún 2005 o 11:06 TASR

Špičková interpretka, ktorú preslávil megahit z filmu Titanic My Heart Will Go On a ktorú v súčasnosti viažu zmluvné záväzky k americkému Las Vegas, pózovala už práve v mieste svojho súčasného dlhodobého pôsobenia sochárovi Clausovi Veltemu zo spomínaného múzea. Speváčkina ďalšia vosková figurína by mala v budúcnosti zdobiť aj interiér svetoznámeho Caesars Palace v Las Vegas.

Parížske Grevinovo múzeum, kde by pri odhalení speváčkinej figuríny radi uvítali aj "originál", nesie meno zakladateľa tohto zariadenia Alfreda Grevina (1827-1892).