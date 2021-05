Miluje svojho guru. Fanatička Šíla nevidí problém v zločinoch, ktoré v jeho mene spáchala

Film o nej je plný bludov.

12. máj 2021 o 19:07 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Z prvého stretnutia si pamätá jeho biele rúcho a zarastenú hruď. Cítila, ako izbou prefukoval decembrový vánok a ako v nej vládlo jeho fluidum. Keď ju vyzval, aby k nemu podišla a kľakla si k jeho nohám, vzal jej hlavu do dlaní.

Šíla, si do mňa zaľúbená, povedal, a ja som zaľúbený do teba.

Bol to vraj jej najsilnejší zážitok. Už vtedy vedela, že žiadny iný ho nikdy neprekoná, a to ju naplnilo do konca života. "Na mieste by som vtedy mohla zomrieť, nevadilo by mi to."

Takto o Bhagwanovi Radžníšovi, neskôr známom pod menom Osho, vypovedala jeho pravá ruka, hovorkyňa a verná spoločníčka Ma Ánand Šíla.

Či to bol osvietený mysliteľ, ktorý stál na začiatku hnutia New Age, alebo vodca sektárskej spoločnosti, nedokázal šesťdielny dokumentárny seriál z roku 2018 Wild Wild Country jasne odpovedať, pretože nemal dostatok dôkazov.

To, čo je v ňom podrobne vyrozprávané, má však podobu thrilleru aj absurdnej komédie a Šíla v ňom mala ústrednú úlohu.

Končí sa tým, že od milovaného Bhagwana utiekla. Už vtedy bola podozrivá z viacerých trestných činov, medzi iným z osnovania prvého biologického teroristického útoku v histórii Spojených štátov a z pokusu o vraždu.