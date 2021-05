Jeden pre prvú ligu, druhý pre nechcených

Z kníh debutantov cítiť šťastie z diela.

13. máj 2021 o 10:46 Lucia Lackovičová

V pandemickej ére prekvitajú nové spôsoby prezentácie tvorby domácich autorov a vydavateľstiev. O oživenom projekte Literát.sk, ktorý je určený tým, čo už v literárnom svete niečo znamenajú, porozprával prozaik, scenárista a publicista stojaci za jeho aktuálnym smerovaním Dušan Taragel. A projekt Dve strany, ktorý cieli na začínajúcich a neznámych autorov, priblížil autor, moderátor a marketér Andrej Csino.

Na domácej literárnej scéne nedávno zarezonoval projekt Literát.sk. Označujete ho ako prvý slovenský literárny žurnál. Prečo teraz?

Dušan Taragel: Projekt Literát.sk vznikol už v roku 2015 a rozbehlo ho Družstvo slovenských spisovateľov. Cieľom bolo pomáhať spisovateľom, členom družstva, s propagáciou a predajom ich kníh.

V istej fáze to celé zamrzlo a napriek vloženej energii a peniazom sa to nikam nedostalo, zostal len funkčný, ale nevyužívaný portál. Druhá fáza nastala na jeseň 2020, keď mi dvaja hlavní družstevníci Pavol Boroš a Pavol Weiss ponúkli, či by som sa nepokúsil portál oživiť.

Na vašom webe sa možno dočítať, že ponúkate pestrý prúd toho, čo sa práve deje a čo stojí za pozornosť na slovenskej literárnej scéne. Prečo žurnál a komu je určený?

DT: Na Slovensku registrujem trinásť literárnych a knižných časopisov. Nemali sme preto záujem vytvárať nový literárny časopis. Koncepciu prestavby Literát.sk sme postavili na tom, aby to bol literárny magazín, ktorý si každý môže čítať v smartfóne.

Aby tam boli krátke, hutné a výstižné informácie o slovenských literátoch, ich knihách, úspechoch, vydavateľoch, kníhkupcoch, literárnych akciách a cenách. Udalosti, rozhovory, recenzie.

K tomu sa najlepšie hodí žurnál, ako médium, ktoré vyberá najlepšie a najzaujímavejšie z dostupných informácií, z toho, čo už vyšlo niekde inde a nikto o tom nevie.

Na titulnej strane žurnálu čitateľa privítajú nadpisy ako Po tomto túži každý spisovateľ, Tajomstvo spevníka odhalené! či Toto radšej ani neskúšajte. Za bulvárnymi titulmi sa však ukrývajú články o Pavlovi Rankovovi, ktorý získal prestížne literárne ocenenie, či o Danielovi Hevierovi,