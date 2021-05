Výtvarník David Černý: Hipsteri sa tvária, že spasia svet, ale raňajkujú avokádo

Michal David aj komunistický architekti by mali byť potrestaní, hovorí.

14. máj 2021 o 15:34 Kristína Kúdelová

Doma v Česku ho považujú za provokatéra. Niektorých politikov nahneval, keď tank, symbolizujúcu vďaku ruskej armáde, premaľoval na ružovo a upozornil na to, že ani po revolúcii sa okupácia neskončila.

Urazil nacionalistov, keď sa pohral s národnými stereotypmi na inštalácii Entropa v Bruseli, prezidentovi Milošovi Zemanovi, ktorého označuje za chodiaci súbor plienok, postavil na Vltave pred Pražským hradom vztýčený prostredník.

Provokatér, to by však bola veľmi zúžená charakteristika výtvarníka DAVIDA ČERNÉHO.

V rozhovore pre SME pripomenul americký experiment s potkanmi, ktorí v dostatku všetkého skončili bez záujmu o všetko, aj o rozmnožovanie a vykapali.

Ilustroval ním choré správanie, nebezpečné klimatické zmeny, ktoré vníma, keď pilotuje vetroňa, a aj hlúpe európske regulácie, kvôli ktorým si nekúpi elektromobil, aj keby chcel.

V Prahe by mal vyrásť ako jeden z jeho projektov nového spôsobu bývania aj obytný dom Top Tower, ku ktorému navrhol vrak lode.

Top Tower, najvyššia budova v Česku, bude stáť v pražských Nových Butoviciach. Aká je to štvrť?

Je to trochu divná štvrť. Kedysi to bola dedina. Keď komunisti postavili Jihozápadní Město, pripojili sa k Prahe ako jeho sídlisko. Jeho vedúci architekt si myslí, že bolo veľmi progresívne, nádherné a hádže nám polená pod nohy, ale bolo to obyčajné, komunistické sídlisko.

Prekáža mu váš projekt?

Áno, hovorí, že je príšerný a že porušuje nádherný ráz jeho panelákov. Lebo tam proste nie je nič iné, len paneláky. Nie nadarmo som vždy hovoril, že po konci boľševika mali byť popri Michalovi Davidovi exemplárne potrestaní aj všetci architekti sídlisk, ktoré postavili okolo Prahy. To boli najväčšie prasatá.

Veď keď človek prichádza do Prahy, najprv vidí Jižní Město, teda hrôzu hrôz, pri ktorej si vždy spomeniem na Věru Chytilovú a jej Panelstory, potom zase Petřiny.

Nie je veľa ciest, ako sa dostať do Prahy, na ktorej by ste nenarazili na komunistický hnus. Jedine zo severu, kde sú Dejvice.

Top Tower bude výrazným prvkom Butovíc. Znamená to, že sa ešte dá napravovať to, čo komunisti zničili?

Snažíme sa o to. Projekty, ktoré robíme v štúdiu Black n‘Arch, máme po celej Prahe. V Karlíně je už napríklad postavený skelet domu Fragment, aj to bude zaujímavý baráčik.

S deveperom Marcelom Souralom, majiteľom Trigemy, spolupracujete už dlhšie. Čím vás presvedčil? Aj keď to v mnohých prípadoch môže byť nespravodlivé, developeri nemajú u nás dobré meno.

To je, bohužiaľ, pravda, nemajú dobré meno. Istý dôvod na to je, lebo veľa developerov sa správa nevyberavo. Výstavba je vlastne bojom o to, či má dôjsť k zmene alebo nie.

Boľševický spôsob uvažovania, ktorý u nás stále prežíva, túto nevraživosť len posilňuje: developer okráda ľudí a zaberá ich priestor. Mnohí sú nekorektní.