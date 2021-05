Premiéra špeciálneho dielu Priateľov bude 27. mája na HBO Max

Vráti sa všetkých šesť členov pôvodného obsadenia.

15. máj 2021 o 9:17 TASR

LOS ANGELES. Napäto očakávaný špeciálny diel amerického sitkomu Priatelia, v ktorom sa opätovne stretnú jeho pôvodní protagonisti, má už oficiálny termín premiéry, ako aj upútavku.

"Friends: The Reunion" bude dostupný na streamovacej službe stanice HBO Max od 27. mája. Odklad spôsobila koronavírusová pandémia, pre ktorú sa štáb hercov a tvorcov nemohol dlho zísť vo filmovou štúdiu - stalo sa tak až v apríli, informovala v piatok stanica BBC.

Pôvodní herci aj skladba

Priatelia boli jedným z najúspešnejších sitkomov 90. rokov. Vzniklo desať sérií, seriál sa vysielal do roku 2004. Vďaka reprízam a streamovacím službám si však našiel novú generáciu priaznivcov.

Všetkých šesť členov pôvodného obsadenia - Matthew Perry (Chandler), Jennifer Anistonová (Rachel), Courteney Coxová (Monica), Lisa Kudrowová (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) a David Schwimmer (Ross) - sa postavilo pred kameru aj tentoraz.

V televíznom špeciáli budú účinkovať aj herci stvárňujúci vedľajšie úlohy vrátane Maggie Wheelerovej (Janice), Jamesa Michaela Tylera (Gunther), Reese Witherspoonovej (Jill), Toma Sellecka (Richard), ako aj Elliotta Goulda a Christiny Picklesovej, ktorí hrali rodičov Rossa a Monicy.

Medzi hosťami z radov celebrít figurujú David Beckham, Lady Gaga, BTS, Cara Delevingneová, Mindy Kalingová, James Corden, Justin Bieber, ako aj pakistanská aktivistka Malála Júsafzajová, píše BBC.

Zaznie i vynovená verzia skladby I'll Be There For You od skupiny The Rembrandts, ktorá dala seriálu jeho ikonickú znelku.

Výrobu spomalil koronavírus

Prvé správy o špeciáli sa objavili v novembri 2019, pričom pôvodne mal byť odvysielaný vlani v máji, ale výrobu spomalila koronavírusová pandémia.

Filmovanie sa napokon uskutočnilo v apríli na pôvodnej scéne tejto šou, ktorými boli štúdiá spoločnosti Warner Bros v kalifornskom meste Burbank.