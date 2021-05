Novinky na Netflixe a HBO Go: Zack Snyder predstaví nový akčný zombie film

Pozrite si prehľad noviniek.

17. máj 2021 o 8:42 Anna Krištofčová

Dave Bautista vo filme Army of the Dead. (Zdroj: Netflix)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

PIATOK (21. 5. 2021)

Army of the Dead

Netflix uvedie akčný horor Army of the Dead od režiséra Zacka Snydera, o skupine žoldnierov, ktorá sa pripravuje na najväčšiu lúpež v Las Vegas, ktoré ovladli zombies, hrajú Dave Bautista, Ella Purnell aj Omari Hardwick.

Film má dve a pol hodiny a viaceré recenzie sa zhodujú na tom, že film je zábavný, ale dĺžka mu najviac ubližuje. Ide však po dlhom čase o veľký blockbuster na streamovacej službe, takže diváci to pravdepodobne prepáčia a film sa takmer isto zaradí medzi najsledovanejšie novinky na Netflixe.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/tI1JGPhYBS8

Solos

Prime Video uvedie sériu sci-fi drámy Solos o ôsmich osobách, ktoré sa cítia osamelo. Každá je na inom mieste, no napriek tomu su spojení svojimi spomienkami. Hrajú Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, Anthony Mackie, Constance Wu, Dan Stevens a Nicole Beharie.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/zbIAIE8BBHE

SOBOTA (22. 5. 2021)

Working Girls

HBO Go uvedie belgickú drámu Working Girls o troch kamarátkach, ktoré pracujú vo Francúzsku ako prostitútky, aby finančne zabezpečili svoje rodiny.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/WcyzYKg4qCc

NEDEĽA (23. 5. 2021)

Into the World

HBO Go uvedie francúzsku drámu Into the World o pôrodných asistentkách, ktoré sa po tragédii na oddelení vzbúria vedeniu a žiadajú viac pracovnej sily.