Sergej Dovlatov zbalil celý svoj život do jedného kufra

Keď pred dvesto rokmi navštívil Francúzsko spisovateľ a historik Nikolaj Karamzin, ruskí emigranti od neho chceli, aby dvoma slovami opísal, čo sa deje u nich doma. Odpovedal, že sa kradne.

Sovietsky novinár Sergej Dovlatov to neskôr potvrdil a píše napríklad o tom, že aj on ako pomocný kamenár ukradol sovietske topánky určené na export, a to priamo spod nosa šéfovi leningradského mestského výboru, teda samotnému primátorovi Leningradu.

Koľká odvaha! Alebo, keď sa ako väzenský dozorca ocitne v kasárňach plných neurotikov a nechá sa takmer zabiť dôstojníckym opaskom. To už však až taká odvaha nie je.

Potlačované disidentstvo a kriminálna podstata

Dovlatov je známy svojím sarkastickým humorom, melanchóliou vzdoru a nesmiernou bystrosťou. Presne také je aj jeho útle dielo Kufor, ktoré je zbierkou ôsmich krátkych poviedok, pričom každá z nich v sebe skrýva obraz sovietskej undergroundovej spoločnosti šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov.