Revúca po takmer 20 rokoch oživuje legendárnu Cenu Gustáva Reussa

V rozhovore s Karin Kilíkovou.

19. máj 2021 o 8:20 Lucia Lackovičová

Cena Gustáva Reussa je súťažou poviedok žánru fantastiky, ktorú začiatkom deväťdesiatych rokov vyhlasoval Slovenský syndikát autorov fantastiky a víťazné poviedky z nej boli publikované v zborníku Krutohlav. Mala dvanásť ročníkov a donedávna to vyzeralo tak, že zanikla. Teraz sa však zdá, že mala „len“ 19-ročnú prestávku... O znovuobnovení tejto literárnej súťaže, o nevídanej investícii do revitalizácie novšej budovy Prvého slovenského gymnázia v Revúcej a o možných budúcich aktivitách v regióne sa zhovárame s riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska v Revúcej Karin Kilíkovou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mesto Revúca sa rozhodlo nadviazať na históriu literárnej súťaže Cena Gustáva Reussa a znovuoživiť túto tradíciu. Gustáv Reuss je známy miestny rodák, ktorý sa spolu s otcom a bratom významne zaslúžil o pozdvihnutie vzdelania v regióne a je autorom prvého slovenského sci-fi románu Hviezdoveda z roku 1856. Kedy by súťaž mohla byť spustená a kto sa do nej bude môcť prihlásiť?

Vyhlásenie sme aj v súvislosti so symbolikou mesiaca knihy naplánovali na marec. Pôvodne sme sa uchádzali aj o podporu Fondu na podporu umenia, cez jeho grantové výzvy, v tomto roku nám však projekt neschválili.

Súvisiaci článok Mors irrumat omnia Čítajte

Napriek tomu súťaž spustíme a veríme, že sa nám s projektom podarí uspieť v ďalších ročníkoch. Do súťaže sa budú môcť zapojiť začínajúci autori od 15 rokov, rozdelení budú do dvoch kategórií – od 15 do 25 a od 26 do 99 rokov. Svoje doteraz nepublikované práce budú zasielať do konca júna 2021 k nám do Mestského kultúrneho strediska elektronicky (cgr@msksrevuca.sk), z našej adresy potom budú anonymne zasielané porotcom.

Súťaž má vytvoriť odrazový mostík začínajúcim, ale aj skúseným autorom tak, aby sa ich tvorba dostala do zorného uhla čitateľov, mali možnosť publikovať svoje práce a rozšírili tak autorskú aj čitateľskú základňu fantastiky na Slovensku. Propozície súťaže a podrobnosti uvedieme na facebookovej stránke CGR a výsledky vyhlásime v októbri.

Vaše plány obnovy súťaže CGR už zahrnuli aj výber poroty. Budú sa porotcovia každoročne meniť? A ktorí budú hodnotiť prvý, znovuobnovený ročník?

Porotcovia súťaže budú stáli. Veľmi si vážime ochotu a prístup ľudí, ktorých sme oslovili, lebo sú to skutoční majstri svojho remesla, skúsení a uznávaní spisovatelia – Alexandra Pavelková, Zuzana Mojžišová, Michal Hvorecký, Pavol Rankov, ako aj riaditeľ vydavateľstva Monokel Peter Michalík.

Títo ľudia nám okamžite vyšli v ústrety a pomáhali aj svojimi radami a názormi pri prvých krokoch, vo chvíli, keď sme sa rozhodovali, či vôbec a ako sa do obnovenia súťaže Gustáva Reussa pustíme.