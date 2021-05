Počas koncertu padal strop, divadlá ničil oheň. Ako sa stavala historická budova SND

Jana Laslavíková o divadlách v Prešporku.

19. máj 2021 o 14:56 Soňa Jánošová

Historickú budovu Slovenského národného divadla čaká rozsiahla rekonštrukcia. Tá by podľa odborníkov mala zohľadňovať aj jej históriu. JANA LASLAVÍKOVÁ z Historického ústavu SAV v rozhovore hovorí o tom, aký bol divadelný život v Prešporku, za akých okolností budova vznikla a akí boli architekti Fellner a Helmer, ktorí ju navrhli.

Historická budova Slovenského národného divadla, ktorá sa chystá do rekonštrukcie, slúži už 135 rokov. Ani zďaleka to však nebol prvý a jediný divadelný priestor vo vtedajšom Prešporku. Ktoré budovy slúžili divadlu?

Systematický divadelný život začal v Prešporku silnieť v 18. storočí za vlády Márie Terézia, ktorá chcela podporiť mesto. Prvý divadelný priestor s pravidelnou prevádzkou bol Zelený dom, ktorý dodnes stojí na rohu Hlavného námestia.

V tomto divadle boli dokonca lóže, no bolo pomerne malé a onedlho kapacitne ani bezpečnostne nestačilo. Neskôr mesto zhruba na rovnakom mieste, kde stojí dnešná historická budova SND, postavilo budovu mestského divadla.

Na petržalskej strane Dunaja bola letná nekrytá Aréna a na pozemkoch rodu Pálffyovcov pod Hradom existovala sála určená na koncertné a divadelné produkcie. Divadelný priestor mal na konci 18. storočia vo svojom paláci aj gróf Erdődy. V danom období to rozhodne nebolo málo, minimálne toľko ako vo Viedni.

Na mieste dnešnej historickej budovy teda stálo iné divadlo. Táto budova slúžila iba sto rokov. Prečo tak krátko?

Nechcem byť uštipačná, ale keď myslím na budovy PKO alebo Istropolisu, tak je zrejmé, že ani jedna z nich neslúžila ani toľko.

Prvú budovu mestského divadla v Prešporku s podporou mesta postavil gróf Juraj Csáky a otvorená bola na jeseň roku 1776. Okrem divadelnej časti mala aj tanečnú sálu a reštauráciu, takže pomáhala prežiť ľuďom, ktorí ju mali v prenájme.

Zároveň išlo o stavbu, ktorá mala drevený interiér. Svietilo sa sviečkami, neskôr svietiplynom, neustále existovalo nebezpečenstvo požiaru. Drevené podlahy bolo treba neustále opravovať. Ak by sme si napríklad prelistovali vtedajšie vydania Pressburger Zeitung, našli by sme početné správy opravách.

Na konci 19. storočia už bola situácia hraničná a naprieč Európou sa šírili katastrofálne správy o požiaroch v divadlách. Nešťastia boli bežnou záležitosťou. Mesto si uvedomovalo, že táto situácia je neudržateľná.

Udiala sa podobná katastrofa aj v Prešporku?

Nie priamo požiar, ale nepríjemnosti sa stávali. V roku 1879 napríklad došlo počas koncertu v budove Reduty k pádu stropného muriva.

Bol to varovný prst a mestský magistrát po spolupráci so stavebnou komisiou najskôr uvažoval o rozsiahlej rekonštrukcii, no po dlhých diskusiách sa definitívne rozhodlo zbúrať pôvodné divadlo a postaviť nové.