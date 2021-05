Abbi Waxman a Knihomoľský život Niny Hillovej

Sen všetkých knihomoľov.

23. máj 2021 o 13:35 Róbert Kotian

Nina Hillová v kníhkupectve U rytiera „našla svoj skutočný domov plný sarkazmu a upokojujúcich radov kníh. Hotové nebo na zemi! Keby sa ešte mohli zbaviť zákazníkov a zamknúť dvere, bolo by to úplne geniálne,“ píše Abbi Waxman o pocite svojej hrdinky, kníhkupkyne a knihomoľky Niny – a mne prichádza na um dávny, tiež preexponovaný postreh bývalého kolegu Mariána Leška o svojom pôsobení v prednovembrovom týždenníku – nebyť čitateľov, bola by to geniálna

práca. Napokon, je aj dnes, len netreba chodiť do diskusií pod článkom alebo na sociálne siete.

Autorka, samozrejme, trochu preháňa, lebo Nina má svojich zákazníkov, najmä detských, veľmi rada. Knihomoli majú k sebe všade blízko, a to nielen pre veľmi časté nepochopenie ich okolia, ktoré vie byť vo svojich odsudkoch aj veľmi agresívne.

Podľa magazínu Publishers Weekly je táto kniha milostným listom všetkým knihomoľom, vyzdvihuje však aj štýl, akým je kniha písaná: „Vtipné dialógy aj sarkastický vnútorný monológ, vzrušujúci život aj rutina introvertov.“

Prirovnania k Jane Austenovej sú, samozrejme, za čiarou, ale ak chcete stráviť pri čítaní knihy o knihomoľke niekoľko príjemných hodín, ste tu správne.