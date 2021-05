Jiří Grygar: Viacerí veľkí vedci si myslia, že vesmír stvoril boh, a nie náhodou

Čo astronómia zistila včera, dnes neplatí, a aj mňa to už dobieha, hovorí.

25. máj 2021 o 20:13 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo sa nestal novinárom, vysvetľoval JIŘÍ GRYGAR tým, že preňho bola neprijateľná akákoľvek doktrína, ktorá útočí proti základom katolíckej viery a špeciálne proti katolíkom - a ako novinár za komunizmu by také myšlienky musel hlásať.

S profesiou novinára koketoval len kratučko. Keď sa bál, že nebude dobrý v matematike a teda nebude môcť študovať milovanú astronómiu. To sa však rýchlo zmenilo, keď jej za jedno leto kompletne porozumel.

Len rok po začatí štúdia uverejnil prvý článok v časopise Říše hvězd, ktorý odoberal už ako malý chlapec. A odvtedy je najúspešnejším popularizátorom vedy, aký kedy v Česku a na Slovensku bol. Diváci, ktorí kedysi pozerali jeho reláciu Okná vesmíru do korán, mu dodnes píšu listy, a pýtajú sa, či ešte všetko platí tak, ako kedysi v televízii povedal.

A on odpovedá. Nájde si čas, hovorí, aj keď nikto dodnes nevie, čo to čas je.

Ak má človek šťastie, dožije sa sto rokov. Je to málo alebo dosť v porovnaní s vekom vesmíru?

Záleží na tom, čo s tým vymedzeným časom dokážeme urobiť. Pozrite sa na najnižšiu formu existencie, napoly živú, napoly mŕtvu - na koronavírus. Žije iba niekoľko desiatok hodín, aj tak stihne narobiť poriadnu paseku. Hoci by sa zdalo, že jeden vírus je hlúpy, kolektív vírusov je múdrejší ako držitelia Nobelovej ceny. Výrazne nás kynoží a môže byť veľmi spokojný, ako svoj čas využil.

Aj človek by sa mal snažiť o tom, aby urobil, čo môže. V dobrej kondícii sa môže dožiť osemdesiatky, potom ho už nahradí iná generácia. Čo nie je málo, ak si uvedomíme, že na začiatku nášho letopočtu bola priemerná dĺžka života tridsaťpäť rokov. Aj ja sa stále snažím urobiť čo najviac, pretože ma veda dodnes neprestala baviť. S tým, že to raz skončí, sa musím nejako zmieriť.

Viete sa zmieriť s tým, že nebudete vedieť, čo všetko veda objaví o niekoľko sto rokov? Nie ste na to zvedavý?

Zvedavý som, ale nemám najmenšiu možnosť s tým niečo urobiť. Človek musí byť realista. Je inak pozoruhodné, ako sa ľudia snažia predpovedať vývoj ľudskej spoločnosti. Desať rokov po tom, ako boli predpovede vyslovené, zvyčajne prestávajú platiť. Vývoj ide inak.

Napríklad, na začiatku 20. storočia sa usudzovalo, že ľudia budú lietať v balónoch a bude to také populárne, že doprava bude kolabovať. Všade budú balóny.

Okolo roku 1985 mali deti v škole kresliť, ako bude vyzerať rok 2000. Všetky kreslili roboty. Trafili?

Súvisiaci článok Fotograf Neff: Sekírovať a byť sekírovaný. Na tom je založené nefunkčné Rusko Čítajte

Tomu sa hovorí nepresný zásah. Roboti sú, ale vyzerajú inak. Je to mašina, nie ľudský robot, ako si predstavoval Čapek. Mimochodom, to je pekný príbeh. Karel Čapek chcel svojho robota nazvať labor, keď písal R.U.R., odvodzoval to z latinského slova lopota. Brat Josef mu však vymyslel slovo robot a vymyslel ho geniálne, preto sa aj všade na svete ujalo.

No a v R.U.R. je jedna epizódka o tom, ako roboti pracujú. Chodia do školy - a učia sa tam naspamäť logaritmické tabuľky. Takže vidíte, Čapek bol skvelý vizionár, ale ani on nemohol všetko predvídať. Dnes logaritmické tabuľky nepotrebujem, nahodím si to do počítača a on mi všetko vypočíta. A vôbec, žiadny vedec nikdy nepotreboval vedieť naspamäť logaritmické tabuľky - na to sú proste tabuľky.

Ako veľmi zmenili počítače vašu prácu?

Počítače? To je bájoslovie. Viete, ako primitívne sme kedysi počítali dráhu kométy? Keď som bol na vysokej škole, po objavení novej kométy nastala práca na štrnásť dní. Štrnásť dní sme museli točiť kľučkou jednoduchšieho mechanického počítača.

Bolo to okolo roku 1956, počítače boli obrovské debny a museli sa chladiť. Mali ich len vojaci a niekoľko veľkých firiem, a veľa ľudí muselo okolo nich pracovať. S dnešnou úrovňou výpočtovej techniky nemali nič spoločné.

Ako ste si vtedy, bez internetu, vymieňali informácie so svetom?

Západný svet bol na tom po druhej svetovej vojne technologicky podstatne lepšie. U nás bolo všetko embargované, najlepšie veci sa k nám nedostali. Viem, aký som bol šťastný, keď som si priniesol kalkulačku - tajne cez hranice. Mala asi dvesto inštrukcií, to znamená dvesto buniek.

Teda málo?

Áno. Už to vedelo počítať, ale bol to veľmi triviálny stroj. V každom prípade, železná opona bola hlavným problémom, už po roku 1948 sme mali nulový kontakt so Západom a ak sme nejaký kontakt so západným vedcom mali, napríklad listový, mohli sme byť potrestaní.

V Sovietskom zväze sa to stávalo. Poviem vám príbeh. Najlepší astronomický ústav bol v Leningrade, patrila k nemu veľká hvezdáreň, už od čias cára bola výborne vybavená a aj komunisti do nej investovali.