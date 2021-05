Viršík: Ako študenti sme si dovolili to, za čo by nás v štátnom rozhlase vykopli

Moderátor spomínal na svoje začiatky.

26. máj 2021 o 21:53 Marek Hudec

Julo Viršík, ktorý zomrel vo veku 56 rokov, formoval podobu ponovembrového rozhlasového vysielania.

O svojich začiatkoch v študentskom rádiu na internáte v Mlynskej doline porozprával nášmu kolegovi Marekovi Hudecovi, vtedy ešte študentovi Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, do bakalárskej práce.

Ako by ste opísali svoje pôsobenie v Internátnom rozhlasovom štúdiu?

V tých časoch bolo viac študentských rádií. Z toho obdobia, keď som robil, sa dávala dokopy veľká skupina ľudí, ktorá dodnes v rádiách pôsobí alebo v nich zanechala výraznú stopu.

Študentské rádiá boli v podstate krúžky. Prišiel som na internát, zapol si rozhlasovú búdku a medzi blokom nemeckej, americkej, anglickej hudby zaznela pozvánka na konkurz do rádia.

Organizoval ho zhodou okolností Štefan Dvorský a vzali ma vtedy len za redaktora, lebo podľa Pištu som mal maďarský prízvuk.

Musel som na tom pracovať, ale natrénoval som si to. Rozhlas bol oproti tlači alebo televízii dobrý v tom, že sa vysielalo naživo. Síce v IRŠ len pre 5-6 tisíc ľudí, ale už to bol istý pocit zodpovednosti. Malo to istú formu plánovania, aj keď vždy to malo znaky toho študentského- robili sa ohromné žúry. Rozhlas bol pre mňa vždy najmagickejší.

Aká bola miera slobody vo vysielaní?

Rádio bolo v tom kúzelné, že si tam sedel, niečo ťa napadlo a bolo tam vonku. V tom IRŠ to bolo najmarkantnejšie, že sme si robili čo sme chceli. Samozrejme, bol tam nejaký zástupca riaditeľa internátu, ktorý na to dohliadal.