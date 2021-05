Kevin Spacey je skvelý herec, bodka. Po obvinení zo sexuálneho obťažovania prišiel zvrat

Taliani nechcú posudzovať, čo urobil a čo nie.

27. máj 2021 o 13:06 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Kevin Spacey neexistoval štyri roky. Vo filme Všetky prachy sveta, kde mal hrať hlavnú úlohu, nezostalo po ňom ani stopy, lebo ho komplet vystrihli, a to bol koniec jeho mimoriadnej kariéry.

Viaceré obvinenia, že sexuálne obťažoval mladých aj neplnoletých mužov, od konca roka 2017 nedovolili filmovému biznisu, aby s ním ešte spolupracoval.

Napriek tomu sa vracia. Dostal malú úlohu v nezávislom talianskom filme Muž, ktorý maľoval boha, píše Variety. Mal by hrať detektíva, ktorý vyšetruje okolnosti vzostupu a pádu slepého umelca. Ten dokáže vytvoriť mimoriadne presný portrét človeka len vďaka tomu, že počuje jeho hlas.

Na to, prečo chceli nakrúcať práve s ním, majú režisér Franco Nero a producent Louis Nero strohé vysvetlenie, nezávislé od všeobecne deklarovanej snahy filmárov oslobodiť svoj svet od sexuálneho predátorstva.

Bolo len otázkou času, kedy sa to prejaví

"Môj brat Kevin je monštrum, pretože má zvrhlé gény," povedal v novembri 2017 Randy Fowler. "Fanúšikovia milujú temné postavy, ktoré Kevin hráva. Lenže on ich nehrá, to je naozaj on."

Zvrhlé gény vraj pochádzajú od otca. Randy tvrdil, že sa nikdy nestaral o to, ako sa s Kevinom majú. A to, že ich ignoroval, bol ešte ten lepší prípad, v horšom prípade ich zneužíval. Podporoval nacistov a doma mal celú zbierku detskej pornografie.