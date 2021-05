Zomrel Eric Carle, autor známej detskej knihy Nenásytná húsenička

Carle zomrel vo veku 91 rokov.

27. máj 2021 o 9:48 TASR

WASHINGTON. Vo veku 91 zomrel autor a ilustrátor obľúbenej detskej knihy Nenásytná húsenička (The Very Hungry Caterpillar) Eric Carle.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie zverejnené na Carleho oficiálnom instagramovom účte.

"S ťažkým srdcom zdieľame správu, že Eric Carle, autor a ilustrátor Nenásytnej húseničky a mnohých ďalších milovaných klasík, zomrel v nedeľu 23. mája vo veku 91 rokov," píše sa vo vyhlásení.

Článok pokračuje pod video reklamou

Osobité ilustrácie a nápaditý text

Hlavná hrdinka tejto detskej knihy je húsenica, ktorá počas týždňa zje mnoho rôznych jedál a nakoniec sa premení na motýľa. Kniha je známa svojimi osobitými ilustráciami a nenápadne náučným textom. Toto 224-slovné dielo dosiaľ preložili do 66 jazykov a predalo sa z neho viac ako 50 miliónov výtlačkov.

"Na otázku, prečo si myslí, že Nenásytná húsenička sa aj po dlhom čase teší veľkej popularite Carle odpovedal: 'Myslím si, že je to kniha plná nádeje. Deti potrebujú nádej. Vy, malá nepodstatná húsenica, môžete vyrásť do krásneho motýľa a odletieť do sveta so svojim talentom'. Ďakujeme, Eric Carle, za zdieľanie tvojho veľkého talentu s toľkými generáciami mladých čitateľov," pokračovalo vyhlásenie.

Carle napísal alebo ilustroval viac ako 70 kníh pre malé deti vrátane Od hlavy po päty (From Head to Toe) a Medveď, ukáž na čo kukáš? (Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?).

Detstvo prežil v nacistickom Nemecku

Ako šesťročný sa Carle s rodičmi presťahoval z New Yorku do Nemecka, kde neskôr navštevoval prestížnu umeleckú školu v Stuttgarte. Jeho otca počas druhej svetovej vojny povolali do nemeckej armády.

Carle ako tínedžer prežil letecké bombardovanie Stuttgartu; vyhol sa vojenskej službe, ale bol povolaný, aby kopal zákopy na obrannej línii v západnom Nemecku.

V roku 1952 sa Carle vrátil do Spojených štátov, kde ho povolali do americkej armády a bol umiestnený v Nemecku. Podľa britského denníka The Times však nikdy verejne nehovoril o svojom detstve a dospievaní v období nacistického režimu.

Carleho osobité ilustrácie sú väčšinou akrylové farby na obyčajnom hodvábnom papieri. Samotnú farbu však nanášal viacerými spôsobmi - prostredníctvom štetcov rôznych veľkostí, prstami, špongiami či dokonca kúskami koberca, píše AFP.

"Niektoré deti mi povedali: 'To viem spraviť aj ja.' Považujem to za najväčší kompliment," napísal Carle na svojej oficiálnej webovej stránke.