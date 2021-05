Komik Samo Trnka: Politický kabaret u nás nechýba. Akurát, že je na Úrade vlády

Pred publikom má stále trému.

31. máj 2021 o 15:49 Viktor Kiššimon

Pozná ho divák komerčnej televízie i návštevník malých klubov. Komika, scenáristu, moderátora a herca SAMA TRNKU totiž môžete stretnúť naozaj kdekoľvek. Napríklad o deviatej ráno v jeho útulnom ateliéri v bratislavskej Novej Cvernovke. "Keď máte dve malé deti, skorému vstávaniu sa nevyhnete. A keď manželka zazrie, že som hore, už sa životu nedá uniknúť,“ vysvetľuje vždy dobre naladený štyridsiatnik, ktorý sa počas korony stal už dvojnásobným otcom.

Kedy ste sa naposledy schuti zasmiali?

(ticho) Nie preto rozmýšľam tak dlho, že by to bolo tak dávno, ale uvedomujem si, že ja sa vlastne smejem stále. Malý synátor je smiešny, aj s dcérou si užijem veľa zábavy. Dokonca sem-tam aj s manželkou. Smejem aj pri práci, takže na nedostatok smiechu sa nemôžem sťažovať.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aký humor vyhľadávate, keď sa chcete dobre zabaviť a zasmiať sa?

Ale to sú dve rozdielne veci. Rád sa zasmejem na nečakanej situácii či nečakanej replike. Super je to vtedy, keď to má nápad alebo keď ma prekvapí niečo, s čím som sa dovtedy nestretol. Ale ak sa chcem baviť a nie nutne zasmiať, tak si otvorím trebárs Reddit. Nehľadám cielene humor, lebo ten si viem vyrobiť aj sám.

Vaši kolegovia so standupovej scény sa netaja tým, že radi sledujú amerických či britských komikov a možno sa nimi aj inšpirujú. Máte aj vy takú obľúbenú postavu?

Pred rokmi som anglickú a americkú standupovú scénu veľmi žral, ale časom sa mi začalo zdať, že nevidím nič nové a nič mi to nedáva.

Baví ma skôr slovenská scéna, ktorá je veľmi živá, a ktorej som súčasťou. Máme veľmi zaujímavé osobnosti, ktoré mi ešte stále v stand-upe vedia povedať niečo nové, čo sa ma týka a čo ma ako človeka posúva.

Kto sa vám páči najviac?