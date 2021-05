Fero Lipták: Práca scénografa je pominuteľná, končí v triedenom odpade

Uspešný slovenský výtvarník o svojej práci v divadle a vo filme

29. máj 2021 o 9:23 Matúš Bachynec

Koncom mája uvedie Činohra SND rozprávku Lomidrevo, kde ste pripravili scénické návrhy. Už tento mesiac sa má vrátiť na veľké javisko aj s divákmi. Pamätáte sa ešte na prípravu tejto rozprávky?

Je to už dosť dávno, v čase, keď som bol ešte mladý a pekný. Bola to moja druhá rozprávka na Veľkej scéne SND. Prvá bola Princ a Popoluška s Ľubom Paulovičom. Hrala sa veľmi dlho a v čase, keď bola činohra ešte v DPOH.

S Lomidrevom ako nápadom prišiel riaditeľ Roman Polák. Dali dohromady Ondra Spišáka s Ľubomírom Feldekom a Peter Kováč robil dramaturgiu. Myslím si, že pre deti je to zaujímavá záležitosť.

Tu za rohom je bábkové divadlo (Bratislavské bábkové divadlo, pozn. red.) a už len tá fasáda je smútok. Bol by to dobrý štart, keby tam deti začali viac chodiť a potom prešli do národného divadla. Mali by takú postupnosť.

Ale zdá sa mi, že túto inscenáciu Lomidreva majú deti veľmi rady a je výborný v tom, že sa inscenoval na veľkom javisku a nie v štúdiu. Pretože sme mohli pracovať vo vrstvách ako pri filme. Predný plán, stredný plán, vzadu sa niečo deje… Zrazu sa veci prelínajú ako vo filme. Ten veľký priestor to umožňuje, v malom sa to niekedy nedá.

Aj Komenský (Inscenácia Labyrinty a raje Jana Amosa pozn. red.) bol tak urobený. Veľký priestor – škola hrou s nábytkami, veľmi jednoducho a divadelne. Nebolo to nejaké efektné, ale postavené na hereckej akcii. Ale je to o dobrom scenári, keď má herec čo hrať, tak to vidno.

Titul sa uvádza ako rodinná rozprávka. Myslíte pri tvorbe rozprávkovej výpravy na to, pre akú vekovú kategóriu detí inscenáciu robíte?

To je večná dilema, že od koľkých rokov je divadlo pre deti. Myslím, že decká vždy prežívajú predstavenie s rodičmi. Keď je rodič vtiahnutý do príbehu, pozoruje ho a má nejaké emócie a impulzy a dieťa mu buď sedí na kolenách, alebo vedľa a drží ho za ruku, tak sa bojí alebo smeje ako otec a mama. Niekedy možno v kontraste, ale veľakrát to predstavenie dieťa sleduje tak, že popritom sleduje aj rodiča.

A Ondro (režisér Ondrej Spišák, pozn. red.) má tú vzácnosť, že nerobí detské predstavenie infantilne, robí to s veľkým dosahom aj na dospelých. A keď to baví dospelých, deti to baví tiež. Toto poznanie sme si priniesli z Varšavy a Bielostoku, kde sme robili pre deti.

Keď spravíš zlé predstavenie, deti sa začnú mrviť a po pätnástich minútach odchádzajú do bufetu, čo je znamenie, že sme niekde urobili chybu. Tam to však väčšinou bolo tak, že rodičia prišli, odložili si deti do hľadiska a prišli po hodine. Niekedy však aj zostali, lebo pochopili, že to nie je len pre decká. Že posolstvo tam je aj pre dospeláka.

Ako scénograf začne svoju prácu, keď sa dozvie tému alebo titul, čo sa má inscenovať?

Lomidreva som si prečítal ako každý text. Potom si vždy spravím – to som si priniesol z filmovačiek – scénosled, storyboard. Kreslím si pri čítaní všetko, čo sa deje. Pri prvom čítaní mi už napadajú nejaké veci, už mám nejaké impulzy, senzory sa zobúdzajú a už idem… Aj keď nie všetko je použiteľné pre javisko. Potom z toho selektujem, vyberám, ponúkam to režisérovi, či s tým vieme pracovať, alebo nie.

Ďalšia vec je otázka výroby v našich podmienkach. Pretože sa môžete zaseknúť nielen na javisku, ale už vo výrobe, pretože povedia, že sa to vyrobiť nedá. Môžem potom v podobnej línii vymyslieť niečo iné.

Potrebujem si kresliť, aby som vedel, kde kto kedy odchádza, koľkí ľudia sú na javisku, čo konkrétne sa svieti. To všetko pomaličky určuje priestor. Škoda, že sa nedajú použiť kresbičky namiesto toho, čo rozprávam, možno by to bolo výpovednejšie. Lebo mám toho veľa nakresleného, aj veci, čo nikto nevidel.

Kúpil som si zošit, nazval ho Lomidrevo a celý som ho zakreslil. Čo mi napadlo. Šulajova škola (Ondrej Šulaj, pozn. red.) – nakreslíš a dáš do obálky. Ako foldre v počítači. Potom to vysypeš, rozložíš a vyselektuješ. V divadle, národnom, alebo aj inom, majú dielne, kde na celej výrobe pracuje niekoľko výtvarných zložiek naraz. Keď im pripravíš knihu alebo príbehový scénosled, tak by mali z tých obrázkov pochopiť, o čo ide.

Dnes nie je tá možnosť, aby sa všetci pracovníci zúčastňovali na výrobnej porade, tak ako to bolo za čias Vychodila (scénograf Ladislav Vychodil, pozn. red.) Teraz na poradu príde šéf, ktorý ich s tým neskôr oboznámi. A keď pripravíš niečo, čím ich trochu nadchneš, tak je to vždy ľahšie.

Vždy sa snažím urobiť to tak, aby som tomu rozumel aj ja sám, tie deti a aj výroba. A keď sa ma napríklad z javiska na skúške herec alebo technik spýta, ako to bude vyzerať v ďalšom obraze, tak mu to buď ukážem na makete, alebo v tom mojom zošitku, ktorý som si čarbal mesiac alebo dva.

Bolo niečo, čo sa v Lomidrevovi vyrábalo s ťažkosťami?

Napríklad peň pre Laktibradu… Ten sa zanášal naspäť do dielní asi štyrikrát. Hnevali sa na nás. Potom prišiel na predstavenie šéf zváračskej dielne so svojou vnučkou a bol pred ňou hrdý. Až neskôr pochopil tú sekiráciu voči nemu. A to nie je nič v zlom.

Skrátka hľadám najlepšiu cestu, ako by to mohlo byť, a ak sa ten remeselník priamo nezúčastní na procese, tak nemôže vedieť, čo sa deje na javisku. On si pri zváraní rozpráva, ako sa skončil futbal, má iné problémy.

Často sa mi stáva, že sa s tými remeselníkmi rozprávam aj o veciach mimo divadla. Vtedy trochu inak funguje tá robota. Treba k nim mať úctu, lebo o chvíľu už nebudú.

Máte ako výtvarník k rozprávkam špecifický vzťah?

Ako výtvarník určite. Lebo rozprávka má vždy tému, čo vás dokáže vyprovokovaž k veciam, k výtvarnostiam, na ktorých by sa nemalo šetriť. Robiť rozprávku je kumšt a nemôže to skĺznuť do ilustrácie, lebo keď sa povie všetko a nenechá sa deťom priestor, aby si mohli niektoré veci dopredstavovať, tak je to zlé.

Text, by sa mal cez výtvarno len nejako odprevadiť do konca, nesmie sa ilustrovať. Mal by držať atmosféru, ktorej sa tie deti chytia. A čo je pre mňa veľmi dôležité, už keď čítam text, snažím sa to vymýšľať tak, aby tomu deti rozumeli.

Pre mňa musí byť jasný výklad textu, pretože keď deti zmätiete, zase sme pri tom, že sa začnú nudiť. Ďalšia vec je udržať nejakú líniu v rámci inscenácie, nejaký žáner, aby bola v jednej poetike a aby sa vyhla gýču.

Viem, že mimoriadne rád pri tvorbe narábate s detskou predstavivosťou…

Predstavivosť u detí funguje, ale musí sa im to v hmle, cez nejaký pauzák iba naznačiť. Ako v tom slávnom animovanom filme Ježko v hmle, kde celý čas ježka, hoci je tam, poriadne nie je vidieť. Ale máme ho v hlave.

Keď sa odoberie predstavivosť a povie sa priamo celá pointa toho, čo chceme povedať, deti budú iba pasívne sedieť a nebude ich to baviť. Zapojiť sa dajú do príbehu tak, že sa im neukáže všetko, iba sa im to naznačí. Je to ťažké, ale keď sa to podarí, tak to funguje.

Alebo iný príklad je inscenácia Majster a Margaréta v Teatre Tatro. Keby sme ukázali nahú babu lietať, stratí to čaro. Keď je iba naznačená, je len v pocite, vo zvuku, zrazu je naozaj tam. Vtedy to funguje. U každého ináč, podľa toho, čo má človek zažité. Pri deťoch je to tiež tak, sú z rôznych rodín, ale čo majú všetky spoločné, je, že ich priťahujú kúzla a mágia. Na to reagujú všetky.

Rovnaký spôsob práce teda uplatňujete aj pri inscenáciách pre dospelých?

Keď ešte neviem, ako to bude vyzerať, tak si vždy nakreslím základný štvorec, to je javisko. A do toho si spravím tú scénu. A začnem si kresliť hercov. Niekedy si ich prizoomujem, aby som vedel, aké postavy predstavujú, nakreslím si ich ako postavy a hrám sa s tým.

Pri inscenácii Pohreb alebo svadba – čo skôr? sa mi stalo, že si niekto v ateliéri pozeral môj zošit a spýtal sa ma: „A toto biele, tá čiara, čo je tu, to čo bude? Z čoho to bude?“ A ja som zrazu v tej chvíli rozmýšľal a povedal, že asi z gumy. „Mohli by sme to deformovať a to by mohlo fungovať.“ To som predtým nevedel. Až v tej chvíli mi napadlo, že by to mohlo fungovať ako izba, že to dostane akési delírium, prinesie to možnosť deformovať priestor.

Podobné veci mám veľmi rád, aj keď dnes sa to už nenosí. Urobí sa väčšinou pevná architektúra a v tom sa hrá všetko. Ja mám rád, keď v tom funguje aj nejaká metafyzika, ktorá prináša pointu. V Antigone pre SND som na záver dal otočiť celú scénu. Nevedel som prečo, len v texte som cítil, keď som si to čítal, že sa tam musí niečo stať. „Otočme to.“

Scénickí a kostýmoví výtvarníci sa v poslednom období ponosujú, že najmä v oblastných divadlách sa v dielňach pomaly vytrácajú remeselné profesie. Ich nápady pomaly nemá kto vyrábať. Vnímate to tak aj vy?

Áno, vytrácajú sa remeslá. V minulosti to bolo nastavené tak, že v dielňach fungovali učňovské strediská, či už kašírnické, čalúnnicke, zváračské a tak ďalej. Skrátka, každý cech mal svojich študentov a tí sa zúčastňovali na výrobe.

Po praxi tam aj veľa z nich ostalo pracovať. Aj napriek tomu, že finančné ohodnotenie bolo už vtedy nízke, na to, čo všetko ovládali. Rôzne historické štýly – všetko sa učili – úžasné technológie, tie sa v bežnej stolárskej dielni, kde sa sekajú okná, neučia. A jediné, čo ich tam udržalo, bolo, že mali tú robotu radi. Takto sa tam vychovali celé generácie.

Dnes je veľké šťastie, keď sa nájde taký človek. Raz som takého stolára našiel a bol výborný. Prišiel na inzerát. Tak som ho zobral a posadil na týždeň do hľadiska a pozeral sa. Riaditeľ sa ma pýta, prečo mu nedám robiť. Ja hovorím, že on robí. Riaditeľ sa naštval, kúpil poličky z Ikey a dal mu ich skladať v kancelárii. A ja som sa ho spýtal, prečo mi ho zobrali. „Lebo on nerobil, ja ho tu nebudem platiť, keď nerobí.“

Lenže pointa je, že on pracoval. Tým, že sa pozeral, pracoval. Musel odpozorovať, čo to divadlo prináša, aby, keď mu niekto šesťkrát vráti opraviť jednu rekvizitu, pochopil, prečo to robí, ako má tá rekvizita fungovať. Je to proces nejakého hľadania, kde sa istý objekt musí cizelovať až do konca, aby fungoval ako hodinky, pretože všetko je prototyp. To nie sú veci, čo hneď ľudia vedia.

Za pochodu sa všetci spolu učíme, vo výrobe aj v dielňach. A keď sa títo ľudia stratia úplne, bude to ťažšie. Už sa asi budeme spoliehať len na projektory a hologramy a mapingy.

V deväťdesiatych rokoch ste veľa pracovali v poľských divadlách s režisérom Ondrejom Spišákom. Často na toto obdobie spomínate ako na veľmi tvorivé a pekné…

Mal som možno šťastie, že som tam bol v období, keď ešte možno nebolo tak veľa seriálov. Koncentrácia práce sa sústredila na to, čo sme chceli. A čas sa využíval iba skúšaním. Nepamätám si obdobie, ale možno som vtedy len nebol na skúške, že by herci na prvej čítačke prišli s diárom, kedy nemôžu.

Na Slovensku si to pamätám, v Poľsku nie. Na prvú inscenáciu Robinsona Ondra zavolala dramaturgička Joanna Rogacka a Teatr Lalek vo Varšave. Jeho príchodom sa im zmenilo komplet celé myslenie. Prístupom, slobodou, ľahkosťou, humorom a človečinou.

Keď sme robili Gulivera v Bielostoku, hlavný predstaviteľ prišiel za mnou poobede do dielní, kde som maľoval horizonty, a hovorí mi: „Fero, spravím ti čaj. Môžem ti čítať?“ Pili sme čaj, ja som maľoval, on mi čítal texty. Tu som nikdy nič také nezažil.

Ale, samozrejme, hosťovanie v zahraničí vždy vnímaš intenzívnejšie, pretože si odbremenený od svojich povinností, rodiny alebo aj administratívnych záležitostí, ktoré ťa inak zaťažujú. Takže sa absolútne môžeš koncentrovať na to, čo máš spraviť.

A potom je pravda, že sme boli v prostredí, kde sa každý pýtal, ako to bude vyzerať, a nie, koľko to bude stáť. A to je rozdiel. Nedovolili ti rozmýšľať o peniazoch. Nestarali sa o to, koľko to bude stáť, ak si povedal, že to potrebuješ. „Ty si scénograf a my to zabezpečíme.“

Dnes moderné technológie ponúkajú zaujímavé možnosti, možno aj nahrádzajú prácu ľudí. 3D tlačiarne už napríklad dokážu vyrobiť hocičo aj do javiskovej dekorácie. Vy sám v generálkových týždňoch chodíte ešte so štetcom po scéne. Využívate takúto technológiu nerád?

Keď vytlačím horizont, ktorý som namaľoval v počítači, a keď ho namaľujem skutočne, tak cítim, že je to rozdiel. Dnes to nikto nechce maľovať, je to náročné na čas. Ale keď to spravíš, tak aj keď sa skončí inscenácia, tak ti ostane v dielňach nejaký artefakt, s ktorým sa môžeš pochváliť.

Printu je veľa všade vo svete, ale maľuje málokto. A keď tú ručnú prácu dokážeš urobiť tak, že ju predáš, alebo sa naozaj stane skoro historickým artefaktom, o ktorom môžeš rozprávať, tak je to skvelé.

Lebo ináč práca scénografa vlastne vždy skončí v OLO, v triedenom odpade. Scénografia je pominuteľná. Stále tvrdím, že robím komunálne služby. Železo zvlášť, dosky zvlášť. A ide to do spaľovne. Alebo sa niečo recykluje, ale s tým sa už neradi zaoberajú, lebo prerábať je síce finančný, rozpočtový kompromis, ale aj náročnejší. Nové sa ľahšie robí z nového.

V galériách vystavujete aj obrazy. Na vašich maľbách sa často objavuje červená postavička, ktorá je zasadená do konkrétnej, vždy vtipnej situácie. Kto je ten človek, ktorého maľujete, a prečo je červený?

Volá sa Homo Liptakus a predstavuje nás. Ale už mám naňho alergiu. Prečo je červený? Mal som aj zeleného… Rád som na vysvetlenie používal vtip, že od Boľševika ostalo najviac červenej, tak som ju použil.

Raz dávno som bol v pionierskom tábore a mal som tam taký zážitok. Decko sa chce, samozrejme, zapáčiť pionierskej vedúcej, tak som sa prihlásil do výtvarného krúžku. Nebudem predsa skákať na športovom švihadle.

Samozrejme, mal som pocit, že som tam najlepší. Nie je nič horšie ako uveriť, že si lepší ako tí druhí. Zrazu sa tam objavil obraz – červená krajina, také krátery sopky, pripli ho na nástenku.

Bol ranný nástup, rozcvička a pred nami tento nádherný červený obraz. Namaľoval ho iný chlapec, prišiel do toho tábora z Ruska. Dlhé roky som to mal v hlave. Aj teraz, ako o tom rozprávam, úplne to vidím. Odvtedy sa mi tá červená vryla tak do pamäti, že to mám možno podvedome v sebe.

Vaše maľby, o ktorých sa rozprávame, sa často kopírujú. Už viac ráz sa mi stalo, že som po Slovensku v malých umeleckých obchodíkoch natrafil na napodobeniny vašich malieb. Viete o tom? Hnevá vás to?

Viac by ma hnevalo, keby som kopíroval niekoho ja. Skôr to hnevá ľudí okolo mňa, čo sa tým zaoberajú. Ale koľko je Brunovských, koľko Kállayov, Ondreičkov… to podobenstvo, keď už aj nie je do oka bijúce, tak je vždy vidieť. Bohužiaľ, vymyslel som si taký blbý štýl, že sa dá rýchlo skopírovať.

A tí remeselne zdatní, trebárs „šupkári“ alebo stredoškoláci, čo ovládajú remeslo, to vedia ľahko napodobniť. Vysoká škola ťa vedie k nejakej autonómnosti, nejakej autentickosti, nápadu, že niečo človek vymyslí sám. Nie, že sa hneď zacyklí do nejakého štýlu, ale sám niečo kreuje. A niekto to nevie a povie si: „Toto by som zvládol.“ A keď to predá za dobrú cenu, tak si asi povie, prečo by som to nerobil.

Takže sa v maľbe teraz venujete už iným objektom?

Teraz mám obdobie, že vymýšľam samé krajiny.

V najnovšom filme Martina Šulíka Muž so zajačími ušami ste sa okrem filmového architekta ocitli aj v role herca…

Prehovoril ma na to môj najlepší kamarát Martin Šulík. Aby sa mu to podarilo, tak mi povedal, že aj Martin Štrba to zobral. Tak som to zobral aj ja. Bolo to veľmi pekné. Sú to presne také momenty, ktoré sa na nič nehrajú. A keď ste ochotný zahrať sa a prijmete tú hru a spontánnosť v štábe, ktorý má inak presné pravidlá, pozerajú na vás, že čo ste zač. Ale ľudia sa uvoľnia a nie sme zrazu všetci len ako roboti.

Bola len taká jednodňová epizódka. Možno som tam aj dve sekundy a nehovorím tam nič. Ale sú to dve dôležité sekundy. Vyšetrujeme muža, aké má uši, ako vyzerá. Ten film je také bizárium. Je to zaujímavé, som zvedavý, čo povedia ľudia.

V súčasnosti pripravujete animovaný film Válka s molky s Aurelom Klimtom. Jeho filmy sú pôsobivé, majú v sebe čaro, cítiť z nich veľké remeslo. Ako si môžeme predstaviť vašu prácu pri animovanom filme? Čo všetko je v ňom vaším dielom?

Scenár je podľa Čapka, ale bude sa to volať iba Mloci. Aurel si to prispôsobil, aby to bolo zvládnuteľné. Je to rozsiahle dielo a tým, že Čapek bol žurnalista, je tam veľa materiálu. Aurel mi nedávno poslal ukážku už naanimovaného mloka, ktorý je skoro ako Milášek z Hobita. Úplne perfektne sa hýbe. Je to kratučká ukážka.

Hľadáme stále tú výtvarnosť. Samozrejme, vždy som nespokojný so svojou časťou práce a presviedčam ho, aby si našiel niekoho iného, že mi to veľmi nejde. Vyzerá to podobne, ako keď Zeman (Karel Zeman, pozn. red.) robil svoje filmy. Robil na také ultrafany alebo na sklá. Postavila sa kamera a domaľovávali alebo premaľovávali sa prostredia. A tým pádom sa to veľmi lacným trikom zrazu celé stalo výtvarnejším.

Je to princíp barokového divadla, kde sú multiplány za sebou. Maľujem to vo vrstvách, vyexpedujem ich vo fotoshope a oni s tými vrstvami dokážu narábať, hýbať s nimi. Ako tie vrstvy rozhýbavajú, dokážu ešte nakľúčovať niektoré veci viac. Napríklad ja namaľujem nejaké pahýľové vymyslené stromy a oni si ich v postprodukcii naimplantujú do rôznych ďalších plánov.

Spravil som pár skíc len pre seba a im sa to páčilo a povedali: „Dajme to spraviť Ferovi.“ Robím to zatiaľ, ako viem, Aurel je s tým spokojný. Tvrdí, že filmy typu Avatar, Hobbit sa u nás nedajú zvládnuť finančne. To, čo robil Zeman, to je zase božia trpezlivosť, hodinárska, reštaurátorská robota. Aurel na to má nervy. Vyzná sa v animácii, aj v plôškovej, priestorovej, aj 3D hmotnej. Dokáže všetko korigovať. Ak sa nájdu financie, tak budeme pokračovať asi týmto spôsobom.

Jednu spoluprácu s Aurelom Klimtom už máte za sebou na filme Lajka. Pracovali ste podobným spôsobom? Ako sa spolupracuje s Aurelom Klimtom?

Pri Lajke som mal na starosti planétu. Bajkonur a celú sovietsku časť robil Martin Velíšek. Aurel hľadal niekoho, kto urobí inú poetiku v kontraste voči tomu ruskému ťažkému šedému svetu.

Mňa oslovili až po roku, keď už prvá časť filmu bola natočená. Druhá a tretia časť sa odohráva na planéte, ktorú som vymýšľal ja. Vyrábalo sa to v Malešove, v súkromnom filmovom ateliéri, kde má Aurel štúdio. Keď to mali hotové, tak mi zavolali, že majú vyrobených za pol kamióna dekorácií. Tak som to fyzicky chodil maľovať.

V Lajke som ešte vymýšľal niektoré tie malé potvorky, ktoré potom vyrobil Aurel. V podstate Aurel bol hlavný výtvarník, ktorý to v ateliéri celé ukladal. Bola to poctivá hmotná dekorácia: polystyrény, kašírovalo sa to a maľovalo… Plus to bolo na zelených plátnach a to sa potom v postprodukcii u architekta Borisa Masníka ešte dokončievalo. On si tie moje vymyslené objekty nafotil z každej strany a dokázal ich namnožiť a namodelovať, takže tá scéna bola oveľa bohatšia.

Bola to pre mňa nová, zaujímavá skúsenosť. Je to úžasné, keď sa zrazu obrázky rozhýbu. Vždy ma v tom niečo dráždilo. Aurel je chalan, ktorý si dlho vyberá spolupracovníkov, lebo jeho štúdio je spojené s jeho súkromím.

Sú tam jeho decká, jeho žena, je tam kuchyňa, spravíte si kávu, hore si pustíte hudbu a dole sa animuje. Má to čarovnú atmosféru. Celé to prostredie. Si na jednom mieste, herci sú stále k dispozícii, nemôžu odísť, nemôžu otehotnieť, lebo majú len tridsať centimetrov.

Tvoríte radšej pre divadlo alebo pre film?

Rád to striedam.

