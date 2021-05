Novinky na Netflixe a HBO: Fantasy z produkcie Iron Mana aj triler od Stephena Kinga

Pozrite si prehľad noviniek.

31. máj 2021 o 14:36 Anna Krištofčová

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

STREDA (2. 6. 2021)

Carnaval

Netflix uvedie brazílsku komédiu Carnaval, v ktorej si influencerka po rozchode zoberie pauzu od sociálnych sietí a so svojimi kamarátkami ide na karneval do turistického mesta na severovýchode krajiny Salvador da Bahia, aby našla pravý zmysel života.

https://www.youtube.com/embed/5P3cgj1_HAM

ŠTVRTOK (3. 6. 2021)

Dancing Queens

Netflix uvedie tanečnú komédiu Dancing Queens o mladom dievčati, ktoré miluje tanec a svoju šancu zažiariť získa medzi Drag Queens, keď si ju všimne známy choreograf.

https://www.youtube.com/embed/RV_ikl5tEU0

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal

Netflix uvedie dvojdielny anime film Pretty Guardian Sailor Moon Eternal o skupine strážcov, ktorá je povolená nájsť opäť svetlo počas zatmenia slnka.

https://www.youtube.com/embed/XDnKDYpvEgo

PIATOK (4. 6. 2021)

Breaking Boundaries: The Science of Our Planet

Netflix uvedie dokument Breaking Boundaries: The Science of Our Planet od Davida Attenborougha a Johana Rockstroma o kolapse biodiverzity na Zemi.

https://www.youtube.com/embed/Gb6wQtNjblk

Sweet Tooth

Netflix uvedie dramatický seriál Sweet Tooth, natočený podľa americkej komiksovej limitovanej série, ktorú napísal a nakreslil Kanaďan Jeff Lemire, o malom chlapcovi, ktorý je na pol človek na pol jeleň.

Spolu s mužom, ktorý ho zobral pod ochranné krídla, sa vyberú na cestu za novým začiatkom. Z produkcie Roberta Downeyho Jr., známeho ako postavu Iron Mana.

https://www.youtube.com/embed/9zG9RuJb3QU

Lisey’s Story

Apple TV+ uvedie mysterióznu drámu Lisey’s Story, v ktorej sa vdova stane objektom prenasledovania stalkera, ktorý je posadnutý prácou jej muža. Film je natočený podľa románu Stephena Kinga, hrajú Julianne Mooreová a Clive Owen

https://www.youtube.com/embed/BqcI0kk-Cts

Xtreme

Netflix uvedie akčnú drámu Xtreme, v ktorom sa bývalý zabijak spojí so svojou sestrou a tínedžerom, aby sa pomstili nevlastnému bratovi, ktorý zavraždil jeho syna.

https://www.youtube.com/embed/X2O1OW6i820

Dom

Amazon Prime Video uvedie kriminálnu seriál Dom o policajtovi, ktorý zasvätil svoj život boju proti drogovej spoločnosti v Brazílii. Zároveň chce pomôcť svojmu synovi, ktorý sa stal drogovo závislým a je najhľadanejším drogovým kriminálnikom v Brazílii.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/jvtcnvxSbjM

SOBOTA (5. 6. 2021)

Perfumes

HBO Go uvedie romantickú drámu Perfumes o geniálne talentovanej, ale aj temperamentnej parfumérke, ktorá príjme nového šoféra, ktorý sa ako jediný nebojí svojej šéfke protirečiť.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/kBkTaKPTUoI

NEDEĽA (6. 6. 2021)

Pilátus

HBO Go uvedie maďarskú drámu Pilátus o ovdovenej Anne z vidieka, ktorú si jej dcéra zobrala do starostlivosti do mestského bytu. No namiesto zbližovania nastane pravý opak a dcéra s matkou sa ešte viac odcudzia.