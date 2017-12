Ryan Adams je viac Bob Dylan než Bryan Adams

Americký pesničkár Ryan Adams nešetrí talentom. Nedávno vydal nový dvojalbum Cold Roses so skupinou The Cardinals.

21. jún 2005 o 9:00 PETER BÁLIK

Toto nie je Bryan, ale Ryan Adams.

V lete mu vychádza ďalšia nahrávka Jacksonville a na jeseň album 29. Tri platne v jednom roku? Toľko albumov nevydal v časoch najväčšej slávy, čiže v polovici šesťdesiatych rokov, mimoriadne potentný a pracovitý Bob Dylan!

Ale pozor - nezamieňajte si tohto mladého amerického hudobníka s jeho skoro menovcom, kanadským rockerom Bryanom Adamsom. Ryan Adams je popri chicagskej skupine Wilco najznámejším zástupcom štýlu alt-country, čiže alternatívnej country hudby. Prečo alternatívnej? On a jeho spolupútnici nespievajú o kovbojoch, kamiónoch a veľkých prsiach, ale nadväzujú na osobitých pesničkárov šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov.

Adams (1974) vyrástol na platniach svojich rodičov - na The Band a The Beatles, na rokenrole The Rolling Stones, na černošskej soulovej hudbe, ale aj klasickom country v podaní Johnnyho Casha. V puberte ho očaril punkrock, ktorý dal jeho hudbe dôležitý rebelský rozmer, ako aj romantizmus v podaní britskej skupiny The Smiths.

Deväťdesiate roky strávil v undergroundovej skupine Whiskeytown, ale Amerika ho spoznala vďaka jeho prvému sólovému albumu Heartbreaker (2000). Jeho veľkým fanúšikom sa stal aj Elton John a mnohí kritici ho označili za jedného z "nových Dylanov". Adams nie je novátorom, akým bol v 60. rokoch jeho slávny predchodca. Niečo však majú spoločné. Je skutočným "songwriterom". Píše piesne ako na bežiacom páse.

Dokáže zložiť pieseň aj z ničoho. Keď si vypočul skladbu Boys od Britney Spearsovej, ihneď zareagoval vlastnou kompozíciou, pretože si nemyslí, že "všetci chalani sú iba baliči, ale aj romantici". Adams je schopný absorbovať akýkoľvek žáner. Pozornejší poslucháč si všimne, odkiaľ často tento hudobník berie inšpiráciu. Do dnešného dňa vydal až päť sólových albumov, a to mnohé nahrávky ešte zostali v zásuvke.

Adams je problémovým dieťaťom nahrávacieho priemyslu. Druhý album Gold (2001), ktorý vyšiel tesne pred teroristickými útokmi na Ameriku, koncipoval ako dvojalbum, ale firma ho skresala na obyčajnú platňu. Pieseň New York, New York sa stala jedným zo sentimentálnych liekov na ubolené duše mnohých obyvateľov mesta.

Nasledujúci Demolition (2002) Adams zložil až zo štyroch rôznych projektov. Keď svojim šéfom ponúkol posmutnený album Love is Hell (2004), označili ho za "príliš temný a nekomerčný". Zhnusený hudobník sa vrátil do štúdia a nahral sebaparodický Rokenrol (2004), ladený do súčasného gitarového nezávislého rocku.

Aktuálny Cold Roses má najbližšie k alt-countryovej hudbe, akú hral ešte s Whiskeytown. Tentoraz mu pomáha zohratá sprievodná skupina The Cardinals, citlivá v pomalých piesňach ako Friends alebo Now That Youre Gone a pálivá v Let It Ride a Dance All Night.

Je však jedno, ktorou jeho nahrávkou začnete. Ryan Adams nie je taký melancholický, ani príliš sústredený na seba, aby vám po čase začal liezť na nervy. To je jeho najväčšia devíza. Kým budú na svete chodiť romantické duše, určite siahnu po tomto zručnom pesničkárovi so srdcervúcim hlasom.