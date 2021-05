Archeológia jednej rodiny

Vintage Family v Danubiane.

31. máj 2021 o 8:50 Martin Kasarda

Vystavili by ste staré tuhy od pier, zapaľovače, „remixované“ obaly platní či upravené fotografie a rozprávali tak o svojej rodine? Viktor Frešo sa dal do montérok a začal budovať čosi ako mauzóleum svojej rodiny.

Súvisiaci článok Úlohou online prehliadok je vzbudiť zvedavosť Čítajte

Isto, ironické i postmoderné, egocentrické až... fascinujúce. Výstava Viktora Freša je skvelou ukážkou deštrukcie vnímania umeleckého sveta ako mystickej tvorby, konceptu tvorenia a stvorenia čohosi unikátneho – diela. Umenie podľa Freša totiž nie je nič, čo vytvoríme a odovzdáme druhým a dostane sa tak mimo našej bytnosti, minulosti, prítomnosti a minulosti, ktorá ešte len bude.

Článok pokračuje pod video reklamou

Umenie je život každého z nás. Umenie je každý z nás. Len to treba vedieť pomenovať, uvedomiť si a ukázať. Isto, dá sa kráčať späť k dadaizmu a Marcelovi Duchampovi s jeho Fontánou, ktorou poprel umenie. Ale Duchamp nevystavil seba.

Viktor Frešo to na svojej magickej výstave Vintage Family v Danubiana Meulensteen Art Museum, ktorá otvára postkoronové časy v galérii, však vystavil práve svoj rodinný príbeh. Výstava potrvá do 29. augusta 2021 a oplatí sa ju vidieť. A meditovať, čo to vlastne pre každého z nás znamená.

Kto je Viktor Frešo?

Kým je každý z nás? Tak by mohla a mala znieť správne otázka. Tým, ako sa Viktor Frešo vo svojej výstave pustil do skúmania koreňov svojej rodiny, postavil pred nás, divákov, niekoľko dôležitých otázok.