Boli sme do seba zaľúbení aj naozaj, všimli ste si? Čo ukázala špeciálna epizóda Priateľov

Návrat do starých kulís hercami pohol.

1. jún 2021 o 15:20 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

Robil to už Miroslav Donutil. A ak to aj sám nevymyslel, dotiahol to do dokonalosti. Niekoľko rokov do svojej televíznej relácie zvolával divadelných a filmových hercov a podnecoval ich, aby porozprávali veselé príhody z nakrúcania.

Donutil im do toho vstupoval spomínaním na bájneho recesistu Frantu Kocourka z Brna, ktorý už aj tak všetko kedysi okomentoval a pomenoval, a lepšie.

Súvisiaci článok Ich špecialitou boli unisex záchody. Právnici z novej Ally McBealovej by tam už chodiť nemali Čítajte

Až na nepodstatné rozdiely teraz na takýto formát vsadil režisér Ben Winston, keď mu spoločnosť HBO umožnila oživiť sitcom Priatelia a nakrútiť špeciálnu epizódu po dlhých rokoch ich odlúčenia.

Nazval ju Friends: Reunion. Priatelia: Zase spolu. Fanúšikov môže prekvapiť, že práve k tomuto sa dopracoval po dvoch rokoch príprav.

Sedemnásť rokov sa nevideli

Ross, Rachel, Joey, Phoebe, Chandler, Monica. Priatelia kedysi kraľovali televíznemu priestoru. Dokopy 236 epizód sa pred živým publikom nakrúcalo desať rokov a za ten čas získali šesťkrát cenu Emmy.

Vysielať sa prestali v roku 2004, ale v povedomí ich udržali ešte mnohé reprízy - a okrem repríz aj nostalgia a príjemné spomienky na niečo, čo sa vydarilo.

Sitcom so šiestimi rozličnými individualitami poskytol autentický obraz kamarátov, ktorí boli k sebe úprimní, na nič sa nehrali a obnažili sa pred sebou so všetkými slabými miestami a úchylkami - a preto sa aj mohli spolu tak strašne dobre smiať.

Prešlo sedemnásť rokov, odkedy sa herci David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry a Courteney Cox videli spolu naposledy.