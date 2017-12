P. Andersonová hľadá spermodarcu

21. jún 2005 o 8:19 SITA

BRATISLAVA 21. júna (SITA) - Herečka Pamela Andersonová chce znova otehotnieť a ak sa jej nepodarí nájsť si na to vhodného muža, využije ponuku spermobanky. Informoval o tom server Femalefirst. "Veľmi rada by som mala ďalšie dieťa. Veľmi sa mi totiž páčilo, keď som bola tehotná," povedala Pamela. "Naozaj milujem deti, a keď už máte dve, môžete ich mať aj desať," myslí si herečka. "Budem musieť nájsť naozaj dobrého spermodarcu," dodala príťažlivá blondína, ktorá by po dvoch synoch Brandonovi a Dylanovi, ktorých má s Tommym Lee, chcela "pre zmenu" dcérku.