50 Cent a The Game sú na vojnovej nohe

21. jún 2005 o 13:35 SITA

BRATISLAVA 21. júna (SITA) - Americký raper 50 Cent varoval svojho kolegu The Game, že jeho vydavateľstvo mu už nevydá žiaden album. 50 Cent zobral rapera The Game, ktorého skutočné meno je Jayceon Taylor, pod ochranu svojho vydavateľstva GUNIT a vydal jeho debutový album The Documentary. Odvtedy sa priateľský vzťah medzi týmito dvoma spevákmi zmenil na slovnú prestrelku. Napriek tomu, že sa ich fanúšikovia snažia zmieriť, 50 Cent už chce iba jediné, aby sa The Game začal starať o seba a svoju vlastnú kariéru. "Je to tak. Už sa veľa nerozprávame. Ja to beriem, pretože viem, kto to bol a kto to je. Páčilo sa mi s ním spolupracovať, veď som mu napísal šesť skladieb. Ale veď on zistí, že ťažšia vec ako urobiť hitový album, je urobiť hitový aj druhý," povedal 50 Cent na adresu svojho bývalého chránenca.