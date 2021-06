Sputnik je v Cannes bezcenný, o podobe filmového festivalu ešte rozhodne Joe Biden

Netflix nerešpektuje jeho pravidlá.

3. jún 2021 o 15:38 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. V tom čase budú aj majstrovstvá Európy vo futbale, ale čert to ber. Thierry Frémaux je rád, že môže zorganizovať najväčší filmový festival na svete, festival v Cannes.

Vlani nebol. Ešte v marci upokojoval všetkých, ktorí boli vystrašení z novej pandémie: nebojte sa, v polovici mája už spoločne oslávime novú éru. Stretneme sa v kine. Čoskoro však prezident Macron vyhlásil prvý lockdown a hrdí Francúzi museli prijať, že aj oni občas čosi nezvládnu.

Z edície 2020 zostali len filmy, ktoré sa v lepších časoch dostali do svetových kín so značkou Cannes v úvodných titulkoch. Medzi nimi bol napríklad dánsky Chľast, ktorý nakoniec vyhlásili za najlepší európsky film roka a vyhral aj Oscara v cudzojazyčnej kategórii.

Vo štvrtok 3. júna ohlásil Thierry Frémaux, umelecký riaditeľ festivalu, výber roka 2021. Vyplýva z neho, že aj napriek ťažkým epidemiologickým podmienkam zostala svetová kinematografia v dobrej kondícii.

Bude to silný ročník. Aj bez prítomnosti Netflixu, ktorý, hovorí Frémaux, nechce rešpektovať pravidlá festivalu. "Do súťaže púšťame len filmy, ktoré môžu neskôr kúpiť francúzski distribútori do kín. To Netflix odmieta, chce, aby zostali len na jeho platforme. A poslať film do nejakej z vedľajších sekcií, o to zase nemá záujem."

Sputnik v Cannes nepomôže

Festival sa začne 6. júla. Pravidlá si určil prísne, pre niekoho možno veľmi prísne. Kapacitu kinosál nebude obmedzovať, čo je dobrá správa, pretože aj keď sa zaplnia do posledného miesta, vonku pred kinom zakaždým stojí dlhý rád nešťastných ľudí, ktorí sa už dnu nedostali.