Lindsay Lohanová mala ďalšiu haváriu

21. jún 2005 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 21. júna (SITA) - Hollywoodska hviezda Lindsay Lohanová nedávno zavinila ďalšiu dopravnú nehodu, keď narazila do auta dotieravých fotografov. Stalo sa tak iba pár týždňov potom, čo do jej auta narazil iný fotograf. Polícia tvrdí, že fotograf Gaio Ramirez nabúral svoj mini-van do Lohanovej Mercedesu, pretože sa 31. mája snažil urobiť čo najlepšiu fotku. Herečka pri dopravnej nehode utrpela menšie poranenia a polícia ho okamžite zatkla za pokus o vraždu autom. Pri vypočúvaní svedkov na súde Lohanová priznala, že pred pár dňami mala ďalšiu dopravnú kolíziu. "Je to hrozné. Mám pocit, akoby som sa pre mnohých ľudí stala terčom záujmu. Mali by si dávať väčší pozor a radšej sa mi vyhýbať," vyhlásila mladá herečka.