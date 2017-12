Chystá rockovo-opernú fantáziu o Warholovi Áááá… Andy!!!

BRATISLAVA 21. júna (SITA) - Slovenský režisér žijúci v Čechách Dušan Rapoš chystá rockovo-opernú fantáziu o americkom umelcovi so slovenskými koreňmi Andym Warholovi. Na opere Áááá...Andy!!! už pracuje ...

21. jún 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 21. júna (SITA) - Slovenský režisér žijúci v Čechách Dušan Rapoš chystá rockovo-opernú fantáziu o americkom umelcovi so slovenskými koreňmi Andym Warholovi. Na opere Áááá...Andy!!! už pracuje vo svojom moravskom štúdiu. "Ja som aj preto zvolil takú operu, alebo opernú fantáziu, ako som to nazval, pretože je to žáner, ktorý ma svoju dôstojnosť a zároveň akési vnútorné šialenstvo a dokáže vyjadriť celú tú schizofréniu, celé to zložité duševno, ktoré bolo prítomné v prípade Andyho," povedal pre agentúru SITA Rapoš. Ako ďalej uviedol, spolu s libretistom Ivanom Stadtruckerom nerobia Warholov životopis, ale opernú fantáziu, aj keď spočiatku uvažovali o filme a neskôr aj činohre. "Naše divadlo je o asexuálnom človeku s veľmi výrazným erotickým zázemím v rámci umenia. Je to vlastne o erotickom človeku, ktorý bol v podstate asexuálom," spresnil. Podľa Rapoša je Warhol fascinujúci najmä tým, že má v sebe veľa polôh od bláznivého umelca, bohéma, šialenca až po človeka, ktorý varil polievky, alebo roznášal jedlá pre chudákov sústreďujúcich sa pred chrámami právoslávnej cirkvi v New Yorku. Aj z toho dôvodu sa rozhodol Rapoš spolu so Stadtruckerom svojou operou Áááá...Andy!!! Warhola očistiť, pretože si podľa nich spoločnosť myslí, že Warhol bol homosexuál a zlý človek. "Nikto iný na svete to neurobí, my sami Slováci si musíme tohto človeka v takom slova zmysle očistiť," reagoval režisér. Okrem Warholovho dlhoročného životopisca Ivana Stadtruckera bude na projekte spolupracovať aj režisérova manželka Eva Vejmělková. Tá má pomôcť bližšie analyzovať umelcovu osobnosť, pretože je čerstvou absolventkou doktorandského štúdia z psychológie.

Rapoš a Stadtrucker si myslia, že Warholova paralela siaha až do súčasnosti. Prirovnávajú ho totiž k Michaelovi Jacksonovi, ktorého ľudia buď milujú, alebo nenávidia - zlatá stredná cesta neexistuje. "Obaja sú proste tak slávni a tak precitlivení, senzitívni, že v podstate sa na nich nájde kopec nejakých bulvárov, ktorí chcú z toho vyťažiť," spresnil režisér. Rapoš vidí ako povinnosť Slovákov "očistiť" zakladateľa pop-artu aj preto, že okrem Warholovho múzea v Medzilaborciach sme sa k tomuto svetoznámemu umelcovi nijako tvorivo nepostavili.

Režisér sa posťažoval na prístup slovenských kultúrnych inštitúcií. "Bol by som veľmi rád, keby sme mohli naše dielko Áááá...Andy!!! uviesť v Opere Slovenského národného divadla, ale žiaľ to nie je možné," reagoval Rapoš. Podľa jeho slov mu raz totiž jeden človek z Opery vysvetlil, že ho nemôžu hrávať, pretože je ešte žijúcim autorom a úspech by mal, len ak by zomrel. Práve preto sa rozhodol Rapoš presadiť v zahraničí a teda aj všetky texty vzniknú v angličtine.