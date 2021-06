L. D. Lapinski: Túžime uniknúť zo svojej každodennosti

Cestovná agentúra Tajné svety ponúka neošúchanú fantasy.

6. jún 2021 o 9:10 Martin Kasarda

Cestovanie je pre mnohých z nás odhaľovaním neuveriteľne pestrofarebného sveta, v ktorom žijeme. Ale my, ľudia od kníh, vieme, že najdobrodružnejšie krajiny sú práve v nich. Alebo v kufroch – ako o nich píše mladá britská autorka L. D. Lapinski, ktorej debut Cestovná agentúra Tajné svety pritiahol pozornosť najmä detských čitateľov. A tých dospelákov, ktorí majú radi neošúchanú fantasy.

Čo môže byť magickejšie a čarovnejšie ako cestovanie teraz, keď nám pandémia „zatvorila“ svet? A kam by ste vy rada vycestovali, ak by to bolo možné?

Mne osobne cestovanie veľmi chýba. Tak ako moja Flick, aj ja chcem vidieť z tohto sveta čo najviac, vlastne všetko, čo je možné vidieť. Samozrejme, aj moje plány sa prudko zmenili a cesty zrušili či presunuli na neurčito.

Moja rodina pôvodne napríklad plánovala, že pôjdeme spoločne do japonského Tokia na olympiádu, ale vieme, ako to celé dopadlo, olympiádu budeme môcť sledovať len v televízii, z čoho som smutná.

Verím, že si urobíme takýto výlet na budúci rok, keď sa svet znova postupne rozhýbe. Rada by som videla svoju knihu vo všetkých krajinách, v ktorých vyšla, aj keď mi to isto zaberie už dosť času!

Vo svojej čarovnej knihe ste zopakovali, že snívanie je pre nás nesmierne dôležité, že je to jedna z tých vecí, ktoré by sme mali robiť.

Nazdávam sa, že snívanie a vôbec predstavivosť sú pre nás skutočne dôležité. A každý z nás by si mal vyčleniť čas a priestor na snívanie, vymýšľanie a tvorbu. Práve kreativitu vnímam ako veľmi dôležitú zložku pre rozvoj nášho myslenia a našich emócií.

A zároveň nás to napĺňa radosťou, keď vidíme výsledky tvorivosti ľudí okolo seba. Napríklad teraz sme v čase pandémie sledovali veľa televíznych programov, čítali sme množstvo kníh či hrali videohry – ale to všetko sú výsledky kreatívnej práce ľudí.

My sme tak mali radosť z tvorivosti autorov, inšpirovali nás, preniesli k nám svoje sny. Nazdávam sa, že žiť pre sny a ich kreatívne stvárňovanie je omnoho príjemnejšie ako žiť len pre prácu.

Váš príbeh však nie je len o magických svetoch, ale aj o hľadaní Jonathanovho otca. Myslíte si, že práve rodičia by mali byť tí, ktorí ukazujú cestu do tajomných svetov? Rodičia slečny Flick boli predsa obyčajní ľudia z vidieka, nie?

Máte pravdu, že Flickini rodičia boli veľmi jednoduchí, obyčajní ľudia. Ale mám ich rada práve preto, že sú takí, akí sú. Je to krásny rozdiel medzi Flickiným pokojným domácim životom a jej tajným a zaneprázdneným cestovaním v Tajných svetoch, v jej magickom svete.

Znamená to pre ňu aj to, že nemyslí celý čas len na Cestovnú agentúru Tajné svety, ale aj na rodinu ako miesto, kde cíti lásku a bezpečie. A to je čosi, čo Jonathanovi chýba. Je, prirodzene, takmer po celý čas vo svojej tajomnej cestovnej kancelárii a magických svetoch.

Má možno osemnásť, ale je stále veľmi mladý a stretáva sa s množstvom obyčajných problémov, ktoré sú preňho prekážkou. A navyše nemá kam ujsť z magického sveta, v ktorom je vlastne uväznený.