Novinky na Netflixe a HBO: Angelina Jolie ako matka Petra Pana a Alice z Ríše divov

7. jún 2021 o 8:53 Anna Krištofčová

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

STREDA (9. 6. 2021)

Awake

Netflix uvedie sci-fi triler Awake, v ktorom po páde satelitov prestane fungovať akákoľvek technika alebo elektrina a ľudia zrazu z neznámeho dôvodu nemôžu spať, čo sa začne prejavovať na ich správaní. Spať dokáže len dcéra bývalej vojačky, ktorá môže byť kľúčom k riešeniu.

https://www.youtube.com/embed/2fuowcxdrYc

Tragic Jungle

Netflix uvedie psychologickú drámu Tragic Jungle o žene z Belize, ktorá uteká pred zariadenou svadbou do mayskej džungle v roku 1920 a stretne skupinu mexických robotníkov.

https://www.youtube.com/embed/1O4FdyISbxo

PIATOK (11. 6. 2021)

Netflix uvedie športovú drámu Skater Girl o dievčati z malej indickej dediny, ktorá sa zaľúbi do skateboardovania a jej snom sa stane účasť na národnom šampionáte.

https://www.youtube.com/embed/k5Fn99wmFCQ

SOBOTA (12. 6. 2021)

Come Away

HBO Go uvedie dobrodružné fantasy Come Away o Petrovi Panovi, Alici z Ríše divov a ich bratovi Davidovi, ktorí cez leto fantazírujú a robia imaginárne čajové posedenia, šermiarske súboje alebo pirátske výpravy.

Rodinu však zasiahne tragédia a Peter a Alenka sa vyberú z vidieka do Londýna. Po návrate sa Alica vydá do králičej diery a Peter uniká do gangu Stratených chlapcov. Od tvorcov Rebelky, hrá Angelina Jolie.

https://www.youtube.com/embed/FuOaVbgL_hI

NEDEĽA (13. 6. 2021)

The Racer

HBO Go uvedie športovú drámu The Racer o belgickom cyklistovi, ktorý je celú svoju kariéru v podpornom tíme, a preto výhra žltého dresu na Tour de France neprichádza do úvahy. Pred posledným pretekom ho vyhodia z tímu a on si musí zvyknúť na život bez športu.