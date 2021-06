Napísali, že nie je dosť sexy. Čo to má s tým, že hrá ženu, ktorú chcú muži znásilniť?

Nádejná mladá žena s Carey Mulligan je ako Tarantino bez krvi.

7. jún 2021 o 15:05 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

S filmom Nádejná mladá žena sa spájala nespokojnosť herečky Carey Mulligan s recenziou, ktorá o ňom vyšla.

Výhrada recenzenta prestížneho časopisu Variety sa nespájala ani tak s kvalitou filmu, ako skôr s obsadením hlavnej úlohy: Hlavná hrdinka Cassandra chodí každý večer do klubu a predstiera, že je opitá tak veľmi, až k nej pristúpi nejaký muž a ponúkne sa jej, že ju radšej zvezie domov, aby sa jej náhodou nič nestalo.

A vždy je úspešná.

Súvisiaci článok Ako vyzerá konverzná terapia v praxi: Rozkroč nohy a vypni hruď, nebudeš viac gay Čítajte

To by chcelo nejakú femme fatale, však? Ale ani sexy oblečenie a dlhé blond vlasy Dennisa Harveyho nepresvedčili, že ňou Carey Mulligan - inak vraj veľmi dobrá herečka - je.

Lebo ani jedno ani druhé v podstate nevie nosiť.

Niežeby to zranilo moje ego, povedala v rozhovore pre New York Times. Za problém považovala to, že v roku 2020 môže byť hodnotenie výzoru súčasťou serióznej filmovej kritiky.

Vo Variety sa za to Mulliganovej ospravedlnili. No ich recenzia veci poslúžila, pretože v konečnom dôsledku vystihla, o čom film Nádejná mladá žena, ocenený Oscarom za najlepší pôvodný scenár, hovorí.

Za znásilnenie sa mstí systematicky