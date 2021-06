Katarína Janečková Walshe: Mužnosť pre mňa neznamená byť alfasamcom

Ženy v jej obrazoch sú silné a sebavedomé.

11. jún 2021 o 14:11 Jana Alexová

Vo svojich obrazoch najčastejšie zachytáva vlastné frustrácie a problémy, ale i radosti, fantázie či slasti. Ženy v jej dielach sú sebavedomé a vyzývavé a často nesú jej vlastnú tvár. A sprevádza ich neodmysliteľný medveď.

Maliarka KATARÍNA JANEČKOVÁ WALSHE žije v Texase, no výstavy má po celom svete. Na Slovensko sa rada vracia, cíti, že jej dielam tu ľudia rozumejú.

Najnovšie možno jej obrazy vidieť na výstave v bratislavskej White&Weiss Gallery s anglickým názvom The Importance of Maintaining Flexibility, čiže "dôležitosť udržať si flexibilitu".

Článok pokračuje pod video reklamou

Aké je to pre vás vrátiť sa vystavovať na Slovensko?

Je to pre mňa úplne iné ako všetky ostatné výstavy. Tým, že som tu ako výtvarníčka začínala na škole a vystavovala prakticky od školských čias, ľudia, ktorí sa na Slovensku zaujímajú o výtvarné umenie, poznajú moju tvorbu.

Vedia, ako som sa vyvýjala, čím som si v tvorbe prechádzala a možno preto aj viac vnímajú spojitosť mojich malieb s mojím životom, poznajú symboliku, s ktorou pracujem. Teda aspoň vždy mám na Slovensku ten pocit.

Katarína Jančeková Walshe Katarína Janečková Walshe študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Ivana Csudaia.

Aktuálne pôsobí v Corpus Christi v Texase a New Yorku.

Jej maliarska tvorba od začiatku zobrazuje vzťah medzi ženou a mužom, stereotypy rodových rolí či úlohu sexuality v súčasnom svete.

Medveď ako symbol mužskej potencie sa stal jej autorskou značkou.

Mimo Slovenska ju zastupujú galérie Dittrich & Schlechtriem v Berlíne (DE), Alan Avery Art Company v Atlante (USA), Galleria Richter Fine Art v Ríme (IT) a Althuis Hofland Fine Arts v Amsterdame (NL). V roku 2021 pripravuje ešte výstavy v Taipei, Atlante, Šanghaji a Ríme.

Veľakrát tu zažívam dojímavé a vrelé reakcie alebo konverzácie, ktoré ma vždy dokážu inšpirovať a motivovať. Vrátiť sa sem a vystavovať tu pre mňa srdcová záležitosť.

Ak nerátame tento rok, kedy ste naposledy na Slovensku vystavovali?

To sa veru musím aj zamyslieť. Myslím si, že naposledy to bolo v roku 2017, keď som mala výstavu v Ateliéri XIII, ktorá bola spojená s mojou krátkou a vtipnou bodybuildingovou kariérou.

Tak som si to tentokrát vynahradila a v priebehu tohto leta stihla výstavy dve, jednu fotograficko-maliarsku aj s fotografom Malonem o Texase (v Ateliéri XIII), a druhú - The Importance of Maintaining Flexibility vo White and Weiss Gallery.

Čo ste vybrali na aktuálnu výstavu The Importance of Maintaining Flexibility?

Diela som vyberala podľa obdobia a témy ktorej som sa venovala. Až na dve diela sú na tejto výstave všetky kresby a maľby úplne čerstvé. Tento rok som akosi nevedela odolať lákavým výstavným ponukám a naložila som si toho na plecia veľa.

To znamená, že moje výstavy sa pocitovo prelínajú jedna do druhej, keďže sú realizované tesne po sebe, a ja tak mám výnimočnú možnosť si analyzovať a uzatvárať každé obdobie práve inštalovaním a finálnym krokom, kde sa spojí celý príbeh dokopy - výstavou.

Čo ste uzatvárali januárovou výstavou v Berlíne, ktorá sa volala sa Secrets of a Happy Household (Tajomstvá šťastnej domácnosti)?

Bola o tom, ako si žena - alebo teda ja - vybojováva svoje miesto medzi rodovými stereotypmi v spoločnosti aj vo vzťahu a o pocitoch, ktoré prežívame vo svojich domácnostiach.