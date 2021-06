Novinky na Netflixe a HBO: Keanu Reeves si v novej sci-fi komédii zopakuje postavu Teda

Pozrite si prehľad noviniek.

14. jún 2021 o 8:58 Anna Krištofčová

Keanu Reeves a Alex Winter vo filme Bill & Ted Face the Music. (Zdroj: IMDB.com)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

STREDA (16. 6. 2021)

Penguin Town

Netflix uvedie dokumentárny seriál Penguin Town o ohrozených tučniakoch, ktorí migrujú do južnej Afriky, aby si našli partnera, splodili mláďatá a zoznámili sa s domácimi.

Security

Netflix uvedie mysteriózny triler Security, v ktorom napadnú v prímorskom meste mladé dievča. Následne sa začnú odhaľovať tajomstvá najvplyvnejšieho muža v meste.

Silver Skates

Netflix uvedie ruskú drámu Silver Skates o skupine zlodejov, ktorí kradnú po zamrznutých riekach na korčuliach. Jeden z nich získa srdce mladej šlachtičnej, s čím ale nie je spokojná jej rodina.

ŠTVRTOK (17. 6. 2021)

Ali & Ratu Ratu Queens

Netflix uvedie komediálnu drámu Ali & Ratu Ratu Queens o tínedžerovi, ktorý sa po smrti svojho otca vyberie z Indonézie hľadať svoju matku do New Yorku.

Katla

Netflix uvedie škandinávsky sci-fi seriál Katla, v ktorom sa po výbuchu sopky v malom mestečku objaví rok nezvestná žena s nadprirodzenými schopnosťami.

PIATOK (18. 6. 2021)

A Family

Netflix uvedie japonskú drámu A family o mladom chlapcovi, ktorý je v detstve vzatý do zločineckej skupiny yakuza a po ôsmich rokoch sa vráti domov. Aj napriek tomu, že yakuza stratila všetky práva, Kendži sa stále riadi zákonmi mafie.

Fatherhood

Netflix uvedie film podľa skutočných udalostí Fatherhood o mužovi, ktorý vychováva svoju novonarodenú dcérku, ktorej matka zomrela deň po pôrode. Hrá Kevin Hart, režíruje Paul Weitz.

Physical

Apple TV+ uvedie drámatický seriál Physical o žene v domácnosti, ktorá bojuje s obrazom seba samej. Aj s nedostatkom peňazí jej pomôže aerobik, ktorý začne trénovať a neskôr aj učiť. Vybuduje si svoju vlastnú aerobik komunitu. Od tvorcov I, Tonya. Hrá Rose Byrne.

SOBOTA (19. 6. 2021)

The Argument

HBO Go uvedie komédiu The Argument, v ktorej sa pár poháda na párty plnej ich kamarátov, ktorí odídu. Pár sa rozhodne, že párty do detailov zopakujú, aby zistili, kto z nich má pravdu. Hrajú Dan Fogler a Ema Bell.

Bill and Ted Face the Music

HBO Go uvedie sci-fi komédiu Bill and Ted Face the Music o dvoch najlepších kamarátoch v strednom veku, ktorých návštívi žena z budúcnosti. Nesie varovanie, že na ich pesničke závisí záchrana celého sveta. Pri hľadaní toho správneho hitu im pomôžu ich dcéry, historické postavy, aj hudobné legendy.

Hrajú Keanu Reeves a Alex Winter, ktorí si tretíkrát zopakujú svoje postavy z predchádzajúcich dielov, po takmer 30 rokoch od druhého pokračovania Bill & Ted's Bogus Journeym, ktoré nasledovalo úspešný prvý diel z 1989 Bill & Ted's Excellent Adventures.