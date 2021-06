Ako sa dostane kniha od autorovho nápadu na vašu poličku (I.)

Koľko rukopisov dostávajú vydavateľstvá?

15. jún 2021 o 10:03 Róbert Dyda

Položili ste si niekedy otázku, koľko ľudí sa okrem autora podieľalo na vzniku knihy, ktorá sa ocitla vo vašich rukách? Koľko rukopisov dostávajú vydavateľstvá? V snahe pozrieť sa do zákulisia, aj s úmyslom vyvrátiť niektoré mylné predstavy, sme sa obrátili na zástupcov vydavateľstiev Ikar, Tatran, Slovart a Albatros Media s otázkami týkajúcimi sa publikovania kníh. Po vydavateľoch dáme priestor aj iným zástupcom knižného trhu.



I. Ako často vám chodia ponuky rukopisov?

Valeria Malíková, riaditeľka vydavateľstva IKAR: Každý deň, ročne nám príde 350 – 400 rukopisov od slovenských autorov. Každý z nich posúdime a následne prijmeme rozhodnutie o vydaní, prípadne nevydaní.

Lucia Mládeková, manažérka vydavateľstva Tatran: Bežne prichádzajú tri – štyri rukopisy za týždeň. V Tatrane však každoročne vydávame dvoch až troch slovenských debutantov, ktorých objavíme medzi poslanými rukopismi. Medzi stovkou rukopisov len zriedka nájdete ten pravý na vydanie.

Alexandra Petrášová, marketing, vydavateľstvo SLOVART: Každý deň niekoľko.

Erik Fazekaš, šéfredaktor vydavateľstva Albatrosmedia: Počas písania odpovedí na tieto otázky mi ich prišlo asi dvadsať...



II. Aký najkurióznejší rukopis ste dostali?

Malíková, IKAR: Kurióznych rukopisov by sa našlo asi viac, z posledného obdobia si spomínam na memoáre pornohviezdy, ktoré boli naozaj silná káva. A ešte rukopis spoluväzňa Mariana Kočnera, v ktorom autor opísal Kočnera ako extrémne inteligentného človeka, schopného presvedčiť kohokoľvek na čokoľvek, teda vlastne manipulátora, s mimoriadnym darom reči, pomaly geniálneho vynálezcu a láskavého manžela a otca. Ani jeden z týchto

rukopisov sme, samozrejme, nevydali.



Mládeková, Tatran: Odfotené, rukou popísané listy papiera. Považujeme ho za najkurióznejší, pretože bol absolútne nečitateľný.



Petrášová Slovart: Najbizarnejší rukopis sa volal Da Vinciho PIN kód – mal titulnú stranu s názvom a menom autora, potom poďakovanie rodine a potom už iba jeden list, na ktorom bolo napísané: 4265. Ocenili sme humor autora.



Fazekaš, Albatrosmedia: Kurióznych je príliš veľa, aby som si ich pamätal. Najvtipnejšie sú rukopisy, ktoré už treba „len“ poslať do tlačiarne a autor sa pýta na dátum vydania.



III. Koľko ľudí pracuje v priemere na jednej knihe a koľkými kontrolami do finálneho vydania rukopis prejde?

Malíková, Ikar: Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď. Preto si ju trochu upravím a budem hovoriť o príprave knihy do tlače, teda iba o ľuďoch, ktorí sa priamo podieľajú na vzniku knihy pred jej vytlačením a ktorými sú autor, prekladateľ, redaktor, korektor, grafik, výtvarník, dizajnér.