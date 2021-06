Návrhár Halston stratil právo na svoje meno. Robil zlé rozhodnutia, ale prečo ho ľutovať?

Netflix by chcel predať jeho šaty, ale ide mu to ťažko.

16. jún 2021 o 11:06 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

Najlacnejšie stoja 945 dolárov, najdrahšie o šesťsto dolárov viac. Americká módna značka Halston vytvorila limitovanú kolekciu šiat z modelov, ktoré sa objavili v seriáli o jej zakladateľovi. Záujemcom ich bude posielať už o niekoľko týždňov.

V auguste ich máte doma, píše na svoje stránke.

Ťaží z toho, že vďaka Netflixu je Roy Halston Frowick znovu in. Celé roky o ňom nikto nepočul, pretože po tom, čo v roku 1990 zomrel na AIDS, upadol do zabudnutia. Nič o ňom nevedel ani Ewan McGregor, ktorý ho v seriáli Halston hrá.

McGregor sa snažil, ale bol jediný

Súvisiaci článok Nikdy nepovedala, kým vlastne v ženskom tele je. Toyen bola tajomná aj menom, ktoré si dala Čítajte

Hoci sa tvorcovia veľmi snažili vymodelovať z Halstona veľkú osobnosť a zaujímavú figúru, výsledkom ich práce je paradoxne pocit, že sa zo zoznamu vplyvných svetových návrhárov vytratil celkom logicky, ako keby tam nikdy ani nepatril.

Okolo seriálu sa vytvoril pomerne veľký hype už len preto, že ho produkoval Ryan Murphy, ktorý stojí za úspešnými projektami American Horror Story, American Crime Story, Pose alebo Ratched.

Kto ich videl, dostal to, s čím počítal: veľkú vizuálnu šou s extravagantnými postavami a štýlovými interiérmi.

Ale pointa, ktorá by stála za to, aby sa z Halstona stal filmový hrdina, sa do zoznamu cností nedostala.