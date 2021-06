Michael Haller ako obhajca aj obvinený

Michael Connelly a Zákon neviny.

16. jún 2021

Jedným z trojice hlavných hrdinov špičkového amerického autora detektívnych príbehov Michaela Connellyho je advokát Michael Haller, ktorý úspešne obhajuje aj ľudí, ktorí majú viac šťastia na dobrého advokáta ako na náklonnosť bohyne spravodlivosti. Tým sa Haller odlišuje od svojho nevlastného brata Harryho Boscha, ktorý síce občas využíva netradičné investigatívne postupy, neraz aj na hrane so zákonom, u Harryho však viete s istotou, že stojí na správnej strane zákona.

Z druhej strany mreží

Michael to však o sebe nemôže povedať, dokonca aj sám v istom momente priznáva: „Už dvadsaťpäť rokov klientom hovorím, že mi je dokonale jedno, či to spravili, alebo nie, pretože mojou úlohou je ich obhajovať, nie súdiť. Vinný či nevinný, vždy dostane rovnakú službu, rovnaké úsilie.

Teraz, keď sa na to pozerám z druhej strany mreží, vidím, že je to nezmysel. Potrebujem, aby ste mi vy dvaja aj Lorna verili.“ Iste, stokrát vidieť a raz zažiť sú úplne odlišné uhly pohľadu.

Michael je totiž obvinený z vraždy, ktorú nespáchal (to vieme my, čitatelia), a keďže dobre vie, ako to v americkej justícii chodí, je mu jasné, že ak o svojej nevine nepresvedčí porotu, bude mať smolu a spočítajú mu to všetci, ktorých v minulosti naštval, ponížil, usvedčil... Prvým v zástupe protivníkov je sudca, ktorý nemá Hallera veľmi v láske, keďže sa v minulosti proti jeho rozsudkom úspešne odvolal, tak ho pošle rovno do väzby – a tam to, ako ste sa dočítali v novinách mnohí, nie je med lízať.