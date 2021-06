Herec Petr Nárožný: Jan Kraus by ma z horiaceho domu nezachránil, Východniari áno

Z českých hercov sa dnes môže vyzliecť len Ondřej Vetchý, hovorí.

24. jún 2021 o 10:13 Kristína Kúdelová

Koľko času budete potrebovať? Hodinu, však? Pre mňa to bude aj tak polovica dňa, pretože sa musím osprchovať, oholiť, obliecť, prísť a vypiť kávu.

Jeden z kráľov českej komédie PETR NÁROŽNÝ súhlasil s rozhovorom napoly s humorom, napoly vážne.

Na festivale ART FILM FEST v Košiciach sa mu rozhodli udeliť cenu za celoživotné dielo Hercova misia. Preňho je to príležitosť vrátiť sa do krajiny, kde strávil vojenskú službu a zažil tam jeden z najkrajších rokov svojho života - s ľuďmi, o ktorých si najprv myslel, že sú hlúpi a nemá si s nimi čo povedať.

Ochotne a vtipne ste súhlasili s týmto rozhovorom, napriek tomu som mala pocit, že ste prísny človek. Ste?

Kedysi som svojej žene povedal: Mám pocit, že sa ma niektorí ľudia boja. Cítia voči mne zvláštny rešpekt, nechápem to. Vždy som si predstavoval, že na ľudí pôsobím ako taký roztomilý šibal.

A moja žena takmer spadla z nôh. Ty že si roztomilý šibal? Preboha, veď ty sa vieš tak nepríjemne tváriť! Nechcel som jej veriť. Prekvapilo ma to rovnako, ako keď človeka prekvapí vlastný hlas z magnetofónu. Všetky hlasú znejú presne, len ten náš je iný. Všetci sú autentickí, len ja som nejaký divný.

Horší.

Áno. Takže bude to tak, som prísny. Aj s najlepšími priateľmi som sa zoznamoval dlho a pomerne náročne. Ale boli to kamarátstva na celý život, nikdy ma žiadny nesklamal.

A v čom sa vaša prísnosť prejavuje? Čo hodnotíte prísnym okom?

Napríklad súčasnú úroveň vzdelania. Kedysi sa učilo aj v sobotu, každý deň bola hodina dejepisu. Dnes je jedna týždenne. Kedysi mali žiaci denne latinčinu a gréčtinu aj češtinu, a na všetkých týchto hodinách sa dotkli aj histórie. Denne sa učili matematiku a deskriptívu. Vďaka tomu sme my z mojej generácie vysokoškolskí profesori v porovnaní so študentmi, ktorí gymnázium absolvujú dnes.

Alebo. Každý štvrtok vychádzali knihy. Často to bol šperk, Hemingway alebo Hrabal, a my sme stáli v rade alebo prosili známych v kníhkupectve, aby nám ho odložili. Všetci sme to chceli prečítať ako prví, už len preto, aby sme sa vytiahli pred dievčatami. Chceli sme mať načítané, aby sme mohli diskutovať.

Zdá sa mi, že dnes to už nie je hodnota. Niečo vedieť? Veď na to mám internet. Kedy sa narodil Karel IV.? To si predsa vygooglim. Vygoogliť si však môžete len fakty, súvislosti nie. Moji kamaráti, ktorí učia na vysokých školách, hovoria, že štvrtina študentov je nevzdelateľná. Ide len o to, ako im inteligentne školu vyhovoriť a priviesť k tomu, aby z nej odišli.

Tak je to aj na filmovej škole?

Na katedre réžie polovica zo šiestich študentov nepoznala meno Petr Čepek. O tom, že by to mali vedieť z princípu, asi nemusíme polemizovať. Ale oni Čepka nepoznajú, pretože ho nikdy nevideli. A prečo? Pretože nehrával v komédiách ani v estrádach, a to ostatné sa zas nevysielalo. Veľké herecké mená tak zostali v zabudnutí.

Na Art Film Feste sa premietne vaša komédia Útek zo seriálu, kde hráte herca, ktorému práca v nekonečnom seriáli úplne zamotá život.

To som rád, že sa premietne, pretože v Česku ju nikto nepozná.

Len mladšia generácia, nie?

Nie. Predstavte si, pred rokmi sme s režisérom Jiřím Adamcom nakrúcali seriál Pojišťovna štěstí. Veľa sme sa s tým natrápili, prepisovali sme dialógy, aby sa dali vysloviť a nepôsobili sme ako hlupáci. Boli sme mierne depresívne vyladení.

Až v jednej chvíli Jirka povedal: páni, keď už sa tu s tým tak lopotíme, a zajtra sa budeme znovu a pozajtra tiež, prečo nikto nenakrúti hoci aj televíznu komédiu o tom, ako sa taký seriál lepí? Prečo sa tomu nikto nepozrie pod sukňu?

Prekvapilo ma to. Jirka, to myslíte vážne, čo ste teraz povedali? Áno, Petře, viete, aká by to bola zábava? Ale taký film už je, vravím mu, ja v ňom hrám hlavnú úlohu. A ako sa to volá? Prečo som to nikdy nevidel?

No preto, že ste ani nemohli. Premiéra bola na Dvojke asi o pol dvanástej, potom ju vysielali, keď bolo nejaké Československo - Maďarsko vo futbale, potom to pustili trikrát za sebou popoludní, keď je každý v robote.

Nevysielal sa ani keď to bola komédia?

Televízie vysielajú stále tie isté. Pondelok idú na ČT, v utorok na Nove, v stredu na Prime. Dokola tie isté, napríklad Světáci, aj keď proti tomu nič nemám, lebo sú skvelí. Ale táto sa proste nevysielala.

A nebola sama. Raz sme nakrútili krásny film Piknik podľa Jiřího Stránského, navonok sa tváril ako detektívka. Starí dedkovia, za komunizmu väznení, si dajú zraz, pretože chcú prísť na to, kto z ich partie udával.

Mali sme silné herecké obsadenie, aj text bol veľmi silný, ale televízia to pustila maximálne trikrát. Keď mal Stránský osemdesiat, povedal: sľúbili mi, že to zahrajú. Nezahrali. Začal som pred ním rozčúlene nadávať, až ma musel upokojovať: Petríček, čo sa čuduješ, veď oni nás nemajú radi.

Prečo by vás nemali radi?