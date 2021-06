Rozklad rodiny v priamom prenose

Jana Micenková a Krv je len voda.

18. jún 2021 o 10:07 Róbert Kotian

„Všetky šťastné rodiny sú si podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svojím spôsobom,“ znie prvá veta Tolstého románu Anna Kareninová. Možno je to preexponovaný začiatok, spomínať jeden z najslávnejších románov svetovej literatúry pri recenzovaní druhej knihy Jany Micenkovej, ale nepopriem, ani si nedám rukáv odtrhnúť, že počas celej lektúry tohto textu ma prenasledoval Tolstého úvod.

Nemôžem si pomôcť, taký depresívny obraz rozkladu jednej rodiny som azda, či azda určite, z pera slovenského autora či autorky ešte nečítal. Nie je to odsudok ani kritická výhrada, bola by navyše úplne neopodstatnená a nemala by nič spoločné s literárnokritickým prístupom k textu.

Pritom Micenková píše skvele, každej z troch sujetových a rozprávačských línií veríte, kompozične je jej text vystavaný premyslene až precízne, nech už na udalosti spoločné alebo samostatne prežívané nahliadate z pohľadu otca, matky či dcéry-tínedžerky. Neviete sa ubrániť intenzívnemu zážitku.

Akurát že je ten intenzívny zážitok nesmierne depresívny, bytostne spojený s ambicióznou, ale neúspešnou matkou herečkou, submisívnym otcom, ktorý je pre pokoj v rodine ochotný potlačiť akúkoľvek hrdosť a ponižuje sa spôsobom až nechutným, do čoho je zasadená dcéra, márne sa usilujúca vymaniť z pozície outsiderky, súc dramaticky determinovaná negatívnymi črtami oboch rodičov.

„Klára chce matku. Matka chce slávu. Otec chce, aby všetci boli šťastní,“ píše sa v marketingovom texte o Micenkovej románe, „analýze rozkladu dysfunkčnej rodiny“, v ktorom sa autorka „zároveň snaží vysledovať, z čoho pramenia príčiny násilia“.