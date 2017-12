Príbeh o väzňovi predstavil hlavný hrdina filmu

21. jún 2005 o 19:48 SITA

TRENČIANSKE TEPLICE 21. júna (SITA) - Skutočným príbehom bývalého väzňa, ktorý sa snaží nájsť uplatnenie, je inšpirovaný poľský film Dole farebným kopcom. Snímka režiséra Przemyslawa Wojcieszeka je jedným z desiatich filmov, ktoré sa na 13. ročníku festivalu Art Film uchádzajú o cenu Modrý Anjel v hlavnej súťažnej sekcii Art Fiction. Do Trenčianskych Teplíc ho prišiel predstaviť mladý herec Dariusz Majchrzak, ktorého pre tento film objavil režisér v divadle, kde práve hral ženu.

Príbeh sa začína v momente, keď hlavnú postavu Rysieka prepustia z väzenia, kam sa dostal za napadnutie strážnika. Po príchode do rodnej dediny na severozápade Poľska zisťuje, že po smrti otca hospodárstvo zdedil brat. Okrem domu mu prebral aj priateľku Agatu. Rysiek chce získať svoje dievča aj dedičstvo späť, nájsť si prácu, čo pre bývalého väzňa nie je ľahká úloha. Tento príbeh má dva konce. Ten skutočný sa skončil tragicky - samovraždou Rysieka. "Vo filme mu režisér dal ešte druhú šancu," povedal mladý poľský herec, ktorý sa pri stvárňovaní tejto postavy čerpal inšpiráciu z osudu vlastného strýka.

Dariusz Majchrzak spomenul aj problémy poľskej kinematografie. Ročne sa nakrúti približne 20 filmov, z toho na výrobe desiatich z nich sa podieľa verejnoprávna televízia. No tá sa postupne začína preorientovávať na telenovely. Film Dole farebným kopcom mal to šťastie, že poľská televízia participovala na jeho výrobe. Ide o nízkorozpočtovú snímku za milión poľských zlotých. Vďaka tomu, že koproducentom je aj televízia, sa film dostane nielen na festivaly, ale aj do televízie. Producentovi sa ho podarilo dostať aj do distribúcie, čo býva podľa Majchrzaka tiež dosť často problémom.