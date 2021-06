Novinky na Netflixe a HBO: Dokument o speváčke Mary J. Blige odkrýva otca tyrana

Pozrite si prehľad noviniek.

21. jún 2021 o 10:00 Anna Krištofčová

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

UTOROK (22. 6. 2021)

Netflix uvedie dokumentárny seriál This is Pop o najslávnejších skladbách a ich vzniku. Taktiež sa pozerá na autotune, festivaly a najslávnejších spevákov, speváčky a hudobné skupiny ako napríklad Abba alebo Britney Spears.

STREDA (23. 6. 2021)

Murder by the Coast

Netflix uvedie dokumentárny film Murder by the Coast o vražde mladého dievčaťa v roku 1999 v Španielsku. Obvinenie padlo na najlepšiu homosexuálnu kamarátku jej matky.

Good on Paper

Netflix uvedie romantickú komédiu Good on Paper o stand-up komeičke, ktorá sa nečakane zaľúbi do muža, ktorý je na prvý pohľad dokonale vyrovnaný.

ŠTVRTOK (24. 6. 2021)

Viddana

HBO Go uvedie historickú drámu Viddana o kontroverznom vzťahu medzi služobníčkou a šľachtičnou v rakúsko-uhorskej monarchii v roku 1900. Natočené podľa knižnej adaptácie Felix Austria od ukrajinskej autorky Sofie Andrukhovich.

JIVA!

Netflix uvedie tanečný seriál JIVA! o mladej nadanej tanečníčke, ktorá nasleduje svoj sen stať sa slávnou aj napriek neprajnosti rodiny.

Sisters on Track

Netflix uvedie dokumenárny film Sister on Track o troch sestrách bežkyniach, ktoré musia tvrdo pracovať a prekonávať prekážky, aby sa dostali na Olympijské hry.

PIATOK (25. 6. 2021)

Sex/Life

Netflix uvedie romantický seriál Sex/Life o vydatej žene, ktorá stretne svojho bývalého partnera a nedokáže prestať fantazírovať o spoločných posteľových dobrodružstvách.

Who Are You, Charlie Brown?

Apple TV+ uvedie dokumentárny film Who Are You, Charlie Brown? o autorovi slávneho komiksu Peanuts a postavičiek ako Charlie Brown alebo Snoopy Charliem M. Schulzovi, jeho tvorbe a živote.

Mary J Blige's My Life

Prime Video uvedie dokumentárny film Mary J Blige's My Life o speváčke, herečke a producentke, ktorá odkrýva jej inšpirácie a tajomstvá. Mary oslávi 25. výročie vydania albumu My Life živým vystúpením.

Jej matka bola alkoholička, otec vojnový veterán. Mary rozpráva o týraní zo strany otca a ako ju to v posunulo v kariére.

Fathom

Apple TV+ uvedie dokumentárny film Fathom o dvoch vedkyniach, ktoré chcú rozšifrovať komunikáciu veľrýb.

SOBOTA (26. 6. 2021)

Wonderboy

Netflix uvedie dokumentárny film Wonderboy, ktorý zachytáva život modného navrhára a šéfa značky Balmain Oliviera Rousteinga.

Time of Moulting

HBO Go uvedie psychologickú drámu Time of Moulting o nemeckej rodine zo 70-tych rokoch, ktorá žije v izolácii od okolitého sveta. Otec sa o nič nezaujíma a energická dcéra má skvelý vzťah so svojou psychicky narušenou matkou, ktorá sa nikdy nevzdala detstva.

Lowdown Dirty Criminals

HBO Go uvedie kriminálnu komédiu Lowdown Dirty Criminals o dvoch kamarátoch, ktorí sa rozhodnú získať prácu v podsvetí. Tento plán im však preruší samotná šéfka podsvetia.

NEDEĽA (27. 6. 2021)

The New Mutants

HBO Go uvedie akčný film The New Mutants o pätici tínedžerov so zvláštnymi schopnosťami, ktorí sú proti svojej vôli podrobený liečbe v tajnej inštitúcii. Avšak zisťujú, že v skutočnosti im v izolácii nechcú pomôcť, ale ich zničiť.