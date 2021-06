BRaK – festival krásnych a poctivých kníh

Na konci júna v Novej Cvernovke.

21. jún 2021 o 12:44 Mirka Ábelová

Na konci júna sa v Novej Cvernovke opäť uskutoční bratislavský knižný festival BRaK. Za osem rokov existencie sa stal miestom, ktoré spája odhodlané vydavateľstvá, spisovateľov, prekladateľky, umelcov, grafické dizajnérky či ilustrátorov. Tento rok prinesie do Novej Cvernovky v Bratislave opäť zaujímavé knižky, mená aj program, svoje knihy predstaví 40 vydavateľov.

Náruživé začiatky

Keď sa v sobotu 14. decembra 2013 štvrté poschodie bratislavského KC Dunaj zaplnilo ľuďmi, ktorí prišli navštíviť nultý ročník BRaKu – Bratislavského knižného festivalu, organizátorom sa potvrdilo to, čo si mysleli: malo to tu byť už dávno, otázkou bolo, kto to zorganizuje.

„Išlo najmä o to prezentovať knihy a produkciu malých vydavateľstiev. Práve na nej totiž veľakrát stojí a padá progresívna sila, odhodlanie a akýsi predvoj knižného priemyslu,“ hovorí riaditeľ festivalu František Malík. „Za osem rokov sme vystriedali veľa miest, no idea zostala: snažíme sa poukázať na kvalitnú slovenskú produkciu a dať do popredia aj knihy, ktoré možno nedostanú priestor v prime time či na popredných priečkach kníhkupeckých pultov a napriek tomu stoja zato. Ide tu o poctivú prácu často rodinných vydavateľských ‚biznisov‘. Biznisy sú v úvodzovkách, lebo práve finančná stránka, manažment, PR idú do úzadia, keďže na to často nie sú kapacity a väčšinou si to vydavatelia robia svojpomocne.“

Na začiatku bol široký optimizmus, nielen organizátorov, ale aj vydavateľstiev, ktoré potrebovali nový vietor do plachiet, potrebovali pocit, že si ich niekto všíma, že sa majú čím pochváliť.

BRaK sa od nultého ročníka veľmi rýchlo posunul k samotnému festivalu a ten potom začal prirodzene rásť: k lokálnej tvorbe slovenských vydavateľstiev pribudli české, neskôr sa podarilo pritiahnuť medzinárodných hostí.