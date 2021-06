Zdieľajme s deťmi skutočný svet

Daniel Rušar ponúka knižnú pomoc deťom aj rodičom.

21. jún 2021 o 12:55 Jana Korčeková

Neexistuje detský svet a dospelý svet v literatúre, ako neexistuje ani v reálnom svete. Existujú iba iné pohľady na tú istú vec, na realitu. Smrť, choroby alebo šikanovanie sa v životoch detí vyskytujú, či už to vidieť chceme, alebo nie.

Súvisiaci článok Dobrodružstvá s jabĺčkovou čarodejnicou na pokračovanie Čítajte

Hľadáte detskú knihu o psíkoch, priateľstve, dobrodružstvách alebo záhadách? Žiaden problém! Takýchto kníh sa u nás vydáva neúrekom, stačí sa v nich prehrabať (či už reálne, alebo virtuálne) a vybrať si. Problém môže nastať, ak hľadáte knihu venovanú nezvyčajnej, chúlostivej alebo tabuizovanej téme. Takýchto kníh u nás nevychádza veľa, ale pozvoľna pribúdajú. Aj vďaka českému spisovateľovi Danielovi Rušarovi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Strakáč a Tíoni

(zdroj: Foto - Archív SME)

Daniel Rušar a ilustrátorka Adela Režná na stránkach knihy Strakáč a Tíoni prenášajú čitateľov do života nešťastného chlapca trpiaceho kožnou chorobou vitiligo. Nenávidené škvrny mu komplikujú život a odmietajú z neho odísť. Sú neoblomné, zvíťazia nad každou snahou o ich vyhostenie z chlapcovho tela. Smútok a frustrácia hlavného hrdinu z knihy priam sálajú, ale na konci príbehu ich nahradí ozdravujúci smiech...

Emotívny príbeh o odlišnosti, šikanovaní a sebaprijatí je veľmi potrebným čítaním pre všetky deti (asi od piatich rokov). Umožňuje im vidieť, ako môže odlišnosť negatívne vplývať na život, uvedomiť si, ako sa cíti šikanované dieťa a presvedčiť sa, že šikanovanie nemá medzi nami čo robiť.

Malý Panda, Tato a mesiac

Ďalším dielom Daniela Rušara a ilustrátorky Adely Režnej je obrázková kniha Malý Panda, Tato a mesiac.

(zdroj: Foto - Archív SME)

Je hlboká noc a rozpínajúcu sa tmu narúša svetlo lampičky v detskej izbe. V postieľke spí pandie mláďa a po otočení strany ho už vidíme bdelé, sediace na posteli, ako volá tata. Tato, na fotografii zdobiacej stenu izby, sa ozval a na otázku, či je naozaj tu, odpovedá: „Som s tebou, synček. Nie tu, ale s tebou.“ Synčekovi takáto odpoveď nestačí, domáha sa vysvetlenia. Rodič mu vysvetľuje, že kedykoľvek si naň spomenie, odpovie mu. Mláďaťu ani táto odpoveď nestačí, poukazuje na potrebu mať ho pri sebe. Tato preto ponúka nápaditý spôsob, ako to zrealizovať. Kľúčovú úlohu zohráva mesiac...

Nežný príbeh o rodičovskej láske, potrebe dieťaťa byť so svojimi rodičmi a vzájomnej prítomnosti v srdci a myšlienkach dojme nežne vyjadreným posolstvom.

Zachariáš a studená voda

Zohratá autorsko-ilustrátorská dvojica vytvorila aj knihu Zachariáš a studená voda. Hlavného hrdinu Zachariáša nachádzame na velikánskej lodi plaviacej sa na šírom mori. Naše prvé spoločné chvíle sú zaujímavé nielen miestom konania, ale aj udalosťou, ktorá určila chlapcovo ďalšie životné smerovanie.

(zdroj: Foto - Archív SME)

Zachariáš zbadal plavca v studenom mori a jeho pozorovanie prinieslo nástojčivé otázky. Ako dlho už pláva? Ako môže vydržať plávať v takej studenej vode? Ako to, že mu nie je zima?

Tieto otázky boli nielen nástojčivé, ale aj vytrvalé, pretože v chlapcovej hlave zostali aj po návrate domov a viedli ho k činom. Začal chodiť do plaveckého oddielu a otužovať sa. Jeho konanie však narazilo na silný múr nepochopenia príbuzných. Bude ti zima, vravela mama.

Daj si tie rukavice aspoň kvôli mne, povedal dedo. Chlapec im nerozumel, nevedel, ako má svoje konanie odôvodniť. Cítil, že počúva svoje telo, ktoré mu hovorilo, že mu je teplo aj bez bundy alebo rukavíc.

Napriek tomuto presvedčeniu a usilovnému otužovaniu začal pochybovať, uvažovať, čo ak majú všetci pravdu? Pochybnosti privolali chorobu a návrat k starému životu spred zážitku s plavcom. Spomienku na plavca mu z hlbín mysle vyplavili dva výnimočné filmy...

Príbeh o otužovaní a zlepšovaní rodinných vzťahov zaujme tiež pôsobivo vykresleným hrdinom, ktorý zanietene ide za svojím cieľom.

Autor skrytý v príbehoch

Po oboznámení sa s témami Rušarových kníh sa vynára myšlienka, že si ich vyberá zámerne. On sa s týmto tvrdením nestotožňuje. Tvrdí, že netradičné témy si nevyberá zámerne, iba mu voľne prichádzajú do života. Siaha teda po dôverne známych témach a do príbehov vkladá kúštik seba.

Hlavný hrdina knihy Strakáč a Tíoni trpí rovnakou kožnou chorobou ako on (vitiligo). V pozadí kníh Kamzíkův velký skok a Vlk a tma stoja autorove spomienky z detstva, zážitky a situácie zo synovho detstva, ich spoločné debaty o smrti, strachu, vyrovnávaní sa s nimi, Zachariáša a Rušara spája otužovanie...

Rušar sa vďaka vlastným skúsenostiam dokáže vcítiť do svojich postáv a do krehkej duše dieťaťa. Rozumie deťom, nepodceňuje ich, nepoučuje, netvári sa neomylne. Verí v schopnosti dieťaťa a ponúka mu knižnú podporu, pochopenie, pomoc. Pri písaní príbehov čerpá tiež zo svojej bohatej praxe lektora osobnostného rozvoja ľudí v oblasti sociálnych zručností.

Jeho knihy ponúkajú okrem citlivých príbehov aj pútavý opis vyrovnávania sa so zaťažkávajúcimi situáciami a techniky ich riešenia.

Rušarove knihy zaujmú, prekvapia, dojmú a vytvoria živnú pôdu pre plodnú debatu rodiča a dieťaťa, ktorá prináša prekvapivé momenty a poznatky, príležitosť spoznať sa zase o čosi dôvernejšie a spolu žiť.