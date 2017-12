Hoodovia sú dnes dvaja a venujú sa hudbe

Aj Angličania mali svojho Jánošíka. Volal sa Robin Hood. Čo už možno všetci nevedia je, že dnes patrí jeho priezvisko britskej skupine, ktorá sa pred niekoľkými dňami v rámci festivalu Wilsonic predstavila po prvýkrát na Slovensku. Že nejde o hocijakých

22. jún 2005 o 8:45 Oliver Rehák

Hood, to sú najmä dvaja súrodenci Adamsovci - Richard (vľavo) a Chris (v strede). FOTO - DOMINO/WEGART



hudobníkov, dokazuje aj to, že ďalší koncert absolvovali v Barcelone, na prestížnom festivale Sónar.

"Plánujeme zahrať mix skladieb z posledných dvoch albumov, no v agresívnejších verziách," tvrdil v rozhovore pre SME krátko pred vystúpením basgitarista Richard Adams, ktorý je spolu s bratom Chrisom dušou skupiny. Keď Hood vytiahli svoje gitarové pesničky, rozdelili návštevníkov Wilsonicu na dva tábory - kým polovica tvrdila, že ide o retro alebo pop, druhá časť ľudí to zobrala ako príjemné osvieženie v záplave elektronickej produkcie.

Ich tvorba je väčšinou radená do kategórie folktronica, čo je kombinácia elektronickej hudby a folku. Adamsovci však neradi hovoria nielen o názve svojej skupiny, ale ani o žánri: "V Anglicku nás ľudia radi strkajú medzi folktronicu, ale to je predsa iba jeden z možných pohľadov. My hráme jednoducho rokenrol."

Dnes sa mnohé kapely vymedzujú skôr tým, pod akou značkou vydávajú svoje albumy. Hood sú už dlhé roky verní britskému Dominu. Tam doposiaľ vydali polovicu zo svojich CD, vrátane najnovšieho Outside Closer. Ako sa zmenili ich vzťahy po vlaňajšom obrovskom úspechu inej dominovskej skupiny Franz Ferdinand? "Dostávame o čosi viac peňazí, ale ešte nejazdíme v limuzínach ako Coldplay," zasmial sa Richard Adams a dodal: "Najdôležitejšie je, že smerovanie labelu sa nezmenilo a my si stále môžeme robiť to, čo chceme."

Hood vznikli v roku 1990 v Leedsi. Nejde o tradičnú hudobnú baštu ako Londýn, Manchester či Bristol, ale Adamsovci sa tam stále cítia najlepšie. "V Leedsi je teraz celkom veľká scéna. Asi najznámejšou z nej je momentálne skupina Kaiser Chiefs, ktorá bude napríklad hrať na megakoncerte Live Aid. Nechceme žiť v Londýne, kde sa človek musí pretŕčať na rôznych večierkoch, podliezať sa a držať sa módnych trendov. Tu nič také nefunguje."

Z ich pesničiek vám najčastejšie v hlave utkvejú náladové melódie a ozveny skupín ako Talk Talk, My Bloody Valentine či Radiohead. Hoci na obale nového albumu vidíte železničnú trať zarastenú zeleňou (aby nemohla milenka odcestovať), v desiatich piesňach vnútri vás nečakajú duchabôľne citové výlevy, ale zaujímavá hudba plná drobných prekvapení.

A prekvapivou je aj informácia, že Hood spolupracujú s hip-hopovým združením Clouddead zo San Francisca: "Ich nezaujíma iba hip-hop. Posielajú svoje nahrávky ľuďom, ktorých hudba sa im zapáči a ponúkajú spoluprácu. Zatiaľ s nimi hráme iba naživo, či z toho bude album, sa uvidí. Ale baví nás robiť takéto neobvyklé veci."