Seriálové ženy

23. jún 2021

Slušnosť a takt považujú za obzvlášť nechutný druh pretvárky. Nenosia mejkap. Kašľú na módu. Rozprávajú, ako im zobák narástol, v nárečí alebo slangu. Nešíria závany drahých parfumov, ale odor nefalšovanej človečiny. Ich neha má zuby, pazúry a 380 voltov. Zanovito bojujú s celým svetom, ale predovšetkým samy so sebou. Hrdinky televíznych seriálov.

Od animovanej Darie z MTV cez Dead Like Me (Mŕtvi ako ja) až po Príbeh služobníčky, Veľké malé klamstvá, Ostré predmety či Viktoriánky je trend zrejmý. Od sexi tínedžeriek k zrelým ženám. Od sladkých, naivných či romantických vedľajších postáv cez cestovateľky v čase, čarodejnice, lovkyne oblúd alebo nemŕtve až po ženy, ktoré síce naďalej po celom svete konajú hrdinské skutky a bojujú o život, no zostávajú predovšetkým ľuďmi. Chybujúcimi i pochybujúcimi, predovšetkým však hľadajúcimi únik z labyrintov svojich vlastných vín, výčitiek, tráum a komplexov.

Zradkyňa

Z aktuálnych najrozsiahlejší je agentský triler Homeland (Zradca), ktorý okrem Netflixu ponúkli aj slovenské televízie Plus a Wau. Dobrodružstvá agentky CIA Carrie Mathisonovej sa v rokoch 2011 – 2020 rozrástli na osem dvanásťdielnych sérií, pričom každá časť má okolo 55 minút. Hlavnú rolu stvárnila koproducentka Claire Danesová (1979), Júlia zo shakespearovskej adaptácie Baza Luhrmana.

Nadelila si vďačnú postavu: agentka a analytička orientovaná na islamské hrozby pred Agentúrou tají svoje duševné problémy. No bipolárna porucha jej umožňuje pristupovať k spletitým problémom inak. Často úspešne, hoci agentka má problém aj so sebadôverou a často neverí vlastným zisteniam. Navyše má nepríjemný sklon nadväzovať príliš osobné vzťahy s podozrivými.

Prvé série o seržantovi Nicolasovi Brodym, ktorý sa po dlhoročnom zajatí v Iraku vracia do Spojených štátov ako oslavovaný a propagandou využívaný hrdina, sú nápadité, majú drajv a nešetria prekvapivými, no uveriteľnými zvratmi. Napokon, sú americkou prerábkou izraelského originálu Hatufim.

Originalita, napätie, prekvapivosť, uveriteľnosť i sympatie voči hlavnej hrdinke sa však v ďalších sériách postupne vytrácajú. A možno aj herecké nasadenie Danesovej, na ktorom prvé časti stoja. Jej Carrie nie je klasicky krásna, ani veľmi príťažlivá, zato náladová,

neistá, so sebazničujúcimi sklonmi a tragickými vzťahmi. Sama sebe je svojím hlavným protivníkom – a práve tento boj robí Homeland pútavým.

Superžena

Ani nadprirodzenými schopnosťami obdarená súkromná detektívka Jessica Jonesová nemá mocnejšieho protivníka ako seba. Zrodila sa v roku 2001 v komiksoch vydavateľstva Marvel ako stredoškolská spolužiačka Petra Parkera a dcéra otca, pracujúceho pre Iron Mana. Silu, rýchlosť a ohybnosť získala po autonehode, pri ktorej prišla o rodinu (a ktorú si kladie za vinu).

Najskôr účinkovala v seriáli The Defenders po boku ďalších superhrdinov. Jej vlastný seriál z produkcie Netflixu ju zachytáva po tragickom ukončení superhrdinskej kariéry, keď sa pokúša pretĺkať ako nájomný špiceľ a výčitky svedomia utopiť v alkohole.

Bohužiaľ, superhrdinský organizmus ho odbúrava príliš rýchlo. Krysten Ritterová (1981), ktorá ju hrá, nepatrí k svetoznámym hviezdam, ale producenti sotva mohli vybrať lepšie. Drzá štíhla tmavovláska pod škrupinou zatrpknutosti, mizantropie, útočného sarkazmu a sebaoviňovania skrýva v podstate citlivú dušu.

Postavu zjemňuje a ozvláštňuje osobitý čierny sardonický humor, pripomínajúci standupy českej komičky a moderátorky Ester Kočičkovej. Boj komiksovej superhrdinky proti celému svetu, do ktorého sa sem-tam pripletú komiksoví superzloduchovia, je takisto len spôsobom, ako sa zmieriť so sebou.

Autorkou projektu je scenáristka Melissa Rosenbergová (Dexter, Twilight sága) a mnoho častí (dokonca i celú druhú sériu) režírovali ženy. Jessica Jones nie je komiksový superhrdinský akčný večerníček pre dospelých, ale veľmi realistický (hoci výtvarne štylizovaný) príbeh zo súčasnosti, univerzálny, zrozumiteľný, zábavný, sugestívny.

Škoda, že Netflix v roku 2019 musel zrušiť výrobu štvrtej série a celý neobyčajný projekt ukončil. Ak sa aj Jessica Jones niekedy objaví v produkcii nového vlastníka práv (Disney+), s inou herečkou to už nebude ona.

Hriešnica

Ďalšou hereckou hviezdou, ktorá produkovala seriál podľa svojho gusta, je Jessica Biel (1982), i keď výsledku neprávom prischlo označenie „Temný prípad pre ženy“. Autor projektu Derek Simonds sa inšpiroval románom nemeckej spisovateľky Petry Hammesfahrovej Die Sünderin z roku 1999.

Dvadsaťsedemročná obyčajná žena z amerického malomesta Cora Tannettiová na pláži dobodá na smrť neznámeho človeka. Detektív Harry Ambrose (Bill Pullman) tiež bojuje s vlastnými démonmi, preto je schopný Core porozumieť.

Neverí, že konala bez motívu, je však presvedčený, že sama dôvod na zločin nepozná a neuvedomuje si ho. Hoci sa Jessica Biel, päťkrát nominovaná na posmešnú Zlatú malinu, nikdy úspešne nepresadila vo sfére hollywoodskych filmov, tu našla svoje miesto.

Život, charakter i pracovné metódy váhavého detektíva Ambroseho sú pútavé, občas až tajomné, no po celý čas hlboko ľudské. Stredobodom však je Cora.

Komplexná, zložitá a záhadná postava odmalička tyranizovaná dominantnou matkou a manipulovaná zdravotne postihnutou mladšou sestrou je hlavnou podozrivou, usvedčenou páchateľkou, no po Ambroseho boku sa stáva aj spoluvyšetrovateľkou vlastného prípadu. Ktorým je – ako už pozorný čitateľ zaiste tuší – celý jej život, pointovaný naoko nezmyselným brutálnym činom.

Škoda, že ústrednou postavou nasledujúcich dvoch sérií (vzniká už štvrtá) je detektív Ambrose a nie ona. Sú síce azda rafinovanejšie, napínavejšie a vernejšie kriminálnemu žánru, no prvá séria, rýdza psychologická dráma s prvkami mysteriózneho trileru a estetikou evokujúcou raného Davida Lyncha, vysoko presahuje kritériá televíznej zábavy.

Babička

Už keď v roku 1994 predstavil Peter Jackson na benátskom festivale svoj prvý „vážny“ hraný film Nebeské stvorenia, bolo jasné, že do kinematografie vstúpili nielen výrazný tvorca, ale tiež dve výnimočné herečky: Melanie Lynskey a Kate Winslet. Kým tá prvá nevidí v herectve náplň života, z Kate vyrástla superstar a Titanic zatienil celú jej kariéru. Až po sedemdielnu kriminálnu sériu HBO Mare z Easttownu.

Scenárista a producent Brad Ingelsby čerpá zo svojho rodného pennsylvánskeho vidieka a všetky časti majú jediného režiséra Craiga Zobela. Stavbou i štruktúrou ide skôr o sedemhodinovú komornú kriminálnu drámu ako o seriál.

Na rozdiel od pestrofarebných atrakcií pre multikiná ponúka dostatok priestoru pre vzťahy, motívy, nálady, do najmenších detailov vykreslené charaktery, čo spoluproducentka Winsletová (1975) využila naplno.

Hrá policajnú detektívku Mare Sheehanovú zo zapadnutého mestečka, v ktorom každý pozná každého, všetci o všetkých vedia všetko a pod kulisami idylického vidieka sú prepojení spletitými pradivami vzťahov, emócií, krívd, predsudkov.

Dospelý syn Mare len nedávno spáchal samovraždu, manželstvo sa jej rozpadlo a ona sa stará nielen o starú matku a vzdorovitú dcéru, ale i o vnuka, ktorého chce do opatery získať jeho matka – narkomanka.

Hoci sa v mestečku sem-tam stratí mladé dievča, miestni si nepripúšťajú problémy, až kým nenájdu zastrelenú mladučkú mamičku. Prípad prischne Mare, ktorá má však sama so sebou problémov na plný úväzok. Len nerada a s mnohými chybami začne lúpať jednu vrstvu pretvárok či ilúzií za druhou, aby sa s postupne narastajúcim záujmom, zanietením a neodbytnosťou prepracovala až ku krutej pravde. Áno, najmä o sebe samej.

Strhuje a fascinuje drsným psychologickým herectvom, do najmenšej podrobnosti prepracovaným charakterom a odzbrojujúcou úprimnosťou. Nemaskuje sa, nehrá, stáva sa Mare a my jej veríme každé žmurknutie, prežívame s ňou každý nádych.

Seriály ponúkajú v znesiteľných dávkach dostatok priestoru na všetko, čo sa do bežnej minutáže filmu pre kiná nevojde. Nemusia byť vizuálnymi kolotočmi, nevyžadujú si drahé triky, efekty a obsadenie. Úspešne prinášajú do stredného prúdu audiovizuálnej zábavy prvky, vyhradené dosiaľ pre artové diela. Ich ženské postavy sú čoraz pravdivejšie, komplexnejšie – a preto pútavé i zábavné.