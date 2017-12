Chris Rock chcel byť Alexom

BRATISLAVA 22. júna (SITA) - Hollywoodsky komik Chris Rock veľmi túžil po tom, aby mohol nadabovať v animovanom filme Madagascar hlavnú postavu leva Alexa. Ako neskôr povedal, herec Eddie Murphy môže ...

22. jún 2005 o 11:40 SITA

BRATISLAVA 22. júna (SITA) - Hollywoodsky komik Chris Rock veľmi túžil po tom, aby mohol nadabovať v animovanom filme Madagascar hlavnú postavu leva Alexa. Ako neskôr povedal, herec Eddie Murphy môže za to, že túto úlohu nedostal a produkcia ho obsadila do úlohy zebry. Rock, ktorému hlavnú úlohu vo filme vyfúkol Ben Stiller, obvinil Murphyho za to, že presvedčil produkciu, že Chris Rock je najvhodnejším kandidátom na úlohu zebry Martyho. "Vybral by som si leva, ale keď vám zavolá producent Jeffrey Katzenberg, jeho ponuky sa neodmietajú. Aj tak si myslím, že za tým celým stojí Eddie Murphy," povedal populárny herec.