Novinky na Netflixe, Amazone a HBO: Chris Pratt ako vojak v sci-fi aj nový seriál od Obamovcov

Pozrite si prehľad noviniek.

28. jún 2021 o 9:50 Anna Krištofčová

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

STREDA (30. 6. 2021)

Somos

Netflix uvedie kriminálny seriál Somos, podľa skutočných udalostí z Mexika v roku 2011. Zaoberá sa obyvateľmi malého mestečka, ktorí boli svedkami tragickej vraždy kartelom.

America: The Motion Picture

Netflix uvedie animovaný film America: The Motion Picture, ktorý sa satiricky a komicky pozerá na históriu Ameriky. Známe historické postavy dabujú celebrity ako Channing Tatum alebo Olivia Munn.

The Legend of the Underground

HBO Go uvedie dokumentárny film The Legend of the Underground o nigérijských bojovníkoch za ľudské práva. Skupina mladých ľudí bojuje za slobodu slova a pomocou sociálnych sietí a známych osobností vyvolávajú kultúrnu debatu.

ŠTVRTOK (1. 7. 2021)

Young Royals

Netflix uvedie dramatický seriál Young Royals o princovi Wilhemsovi, ktorý po príchode na internátnu školu dostane šancu preskúmať samého seba a zistiť čo v živote vlastne chce.

Generation 56k

Netflix uvedie romanticko-komedický seriál Generation 56k o neskorých 90. rokoch, keď internet prvýkrát prišiel na malý taliansky ostrov a spojil životy dvoch tínedžerov. O 20 rokov neskôr ich znova spojí a zistia, že niektoré pocity sa vôbec nemenia.

PIATOK (2. 7. 2021)

The Tomorrow War

Amazon Prime Video uvedie sci-fi film The Tomorrow War o skupine cestovateľov v čase, ktorí prídu z roku 2051, aby narukovali vojakov do vojny s mimozemšťanmi. Medzi nimi je aj Dan Forester (Chris Pratt), ktorý chce zachrániť svet pre svoju dcéru. Ďalej hrajú J. K . Simmons a Yvonne Strahovski.

Fear Street: 1994

Netflix uvedie prvú časť hororovej trilógie Fear Street: 1994 o skupine tínedžerov, ktorá prežije vraždiaci masaker. Ten sa však po nejakej dobe vráti a skupina sa mu bude musieť postaviť. Hrajú Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Emily Rudd.

The 8th Night

Netflix uvedie kórejský horor The 8th Night o exorcistovi na dôchodku, ktorý sa musí vrátiť do služby, aby zneškodnil tisíce rokov starého ducha.

Every Breath You Take

HBO Go uvedie psychologický triler Every Breath You Take o psychiatrovi, ktorého pacientka spáchala samovraždu. Po zoznámení sa s jej bratom sa v doktorovej rodine začnú diať zvláštne veci. Hrajú Casey Affleck, Sam Claflin, Michelle Monaghan.

NEDEĽA (4. 7. 2021)

We the People

Netflix uvedie hudobnú mini-sériu We the People, v ktorej vysvetľujú základné znalosti o daniach, občianstve a ľudských právach v USA. Hudobný podklad robí Bebe Rexha či Adam Lambert. Z produkcie Michelle a Baracka Obamovcov.