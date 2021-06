Päťkrát a stále po prvý raz. Ako bude vyzerať Pohoda on the Ground (otázky a odpovede)

Povolené bude aj skejtovanie na runwayi

29. jún 2021 o 16:47 Jana Alexová

Už o pár dní sa po dvoch rokoch vrátia na trenčianske letisko návštevníci festivalu Pohoda. Nebude to síce festival, ako ho poznáme z predpandemických čias, pre organizátorov je však najdôležitejšie, že sa s fanúšikmi Pohody opäť stretnú naživo.

„Náš festival má mnoho prívlastkov, považujeme ho za oslavu slobody, ale to najdôležitejšie je, že je priestorom na stretnutie. To nám minulý rok umožnené nebolo a priznám sa, že v tom vidím aj najväčší zmysel.

K trenčianskemu letisku máme veľmi silný vzťah a to, že tam budú môcť znova prísť aj návštevníci, je pre nás svojím spôsobom malý zázrak. Na to sa tešíme úplne najviac a to je pre nás to najdôležitejšie v súčasnej situácii,“ hovorí riaditeľ festivalu Michal Kaščák.