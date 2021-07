Riaditeľka GMB Katarína Trnovská: Výstavu starého umenia nám zo zahraničia nik nezapožičia

Výstavné priestory GMB sú nevyhovujúce.

13. júl 2021 o 13:15 Jana Alexová

Do Galérie mesta Bratislavy nastúpila pred vyše rokom s ambíciou premeniť ju na modernú mestskú galériu. Riaditeľka KATARÍNA TRNOVSKÁ dnes vraví, že najväčšou prekážkou na tejto ceste sú samotné priestory galérie.

GMB sídli v historických palácoch v centre Bratislavy, ktoré sú vysoko bariérové, majú nevyhovujúce osvetlenie, kolíše vlhkosť vzduchu i teplota.

Katarína Trnovská v rozhovore pre denník SME hovorí o tom, ako sa chce s podobnými výzvami vysporiadať, o svojich ďalších plánoch aj o tom, ako sa stalo, že galéria zrušila naplánovanú výstavu Milana Bočkaya.

Výtvarník Milan Bočkay nedávno verejne napísal, že mal na jeseň 2021 vystavovať v Galérii mesta Bratislavy, na čom sa dohodol s bývalým riaditeľom Ivanom Jančárom. Keď sa však obrátil na nové vedenie galérie, zistil, že jeho výstava je tento rok zrušená - vraj ste o nej nevedeli. Ako to nakoniec dopadlo s výstavou Milana Bočkaya?

Výstava pána Bočkaya je naplánovaná na koniec januára 2022 v Pálffyho paláci. Naša komunikácia je veľmi korektná, nedorozumenie sme si vysvetlili a na výstavu sa tešíme.

Ako sa to mohlo stať, že ste prehliadli naplánovanú výstavu?

Stalo sa to tak, že sme nedisponovali potvrdením o výstave a interná dokumentácia neobsahovala výstavný plán na rok 2021.

Na medializované informácie zareagoval aj Ivan Jančár, ktorý tvrdí, že vám o výstave osobne povedal. Stále trváte na tom, že vám to bývalý riaditeľ neoznámil?

Áno.

Aj keby vám to nepovedal - ako tvrdíte - nie je zvláštne, že by vás na to neupozornil ani nikto v galérii?

Je to situácia, ktorá vyplynula z toho, že nám chýbala na sekretariáte dokumentácia. Je to naozaj veľmi nepríjemné a zároveň to potvrdzuje jeden z mojich cieľov – zaviesť také administratívne postupy, aby sa podobné situácie v budúcnosti nestávali.

Verejne ste vyzvali aj iných autorov, nech sa ozvú, ak sa s nimi GMB dohodla na výstave. Ozvali sa?

Nie. Nedisponovala som žiadnym písomným výstavným plánom na rok 2021, pretože nebol schválený. Rovnakú informáciu som mala aj od kolegov. Vo všetkých dokumentoch, ktorými som disponovala, výstava nefigurovala a ani žiadna iná.

Ivan Jančár to zdôvodnil tým, že žiadnu inú výstavu okrem Milana Bočkaya nenaplánoval, aby vám prenechal voľnú ruku - preto nebol ani schválený výstavný plán. Pán Bočkay však mal od neho potvrdenie o schválenej výstave, vy tvrdíte, že žiadne dokumenty nemáte, ako potom vzniklo to Bočkayovo?